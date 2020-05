Dos 'fichajes' para acabar la Liga

El Valencia CF ha acabado por resolver este jueves el futuro de los dos jugadores de la plantilla cuya cesión, por parte de Villarreal y Roma, termina el 30 de junio. Jaume Costa y Alessandro Florenzi. Valencia y Villarreal, como ha informado la 'Cadena Cope', han acordado que el contrato del lateral izquierdo, cedido por el club groguet, se alargue con los de Mestalla hasta que finalice la competición en esta temporada 2019/20, paralizada desde los primeros días de marzo en España a causa de la crisis del coronavirus.

Jaume Costa, igual que Alessandro Florenzi, seguirá a nómina del Valencia hasta que se dé por acabada la Liga. En principio, la Liga y los clubes están trabajando con protocolos de éxito hasta la fecha para que el torneo se reemprenda con la jornada 28 a mediados del próximo junio. A los blanquinegros, eliminados de la Champions y la Copa, les quedan 11 partidos por jugar. El plan trazado, en consonancia con UEFA, es que a para el mes de agosto puedan retomarse las competiciones europeas de Liga de Campeones y Europa League.

Es decir, si la evolución de la lucha social contra la pandemia sigue siendo favorable, Jaume Costa y Florenzi alargarán su estancia en València con contrato en vigor hasta finales de julio. El lunes 27 de ese mes podrían jugarse los encuentros de la última y definitiva jornada. Ese es el objetivo que se tiene en mente, aunque todo podría extenderse alguna semana más en función del calendario final que la Liga pueda confeccionar, siempre con el visto bueno del Ministerio de Sanidad.

Igual que sucede con la Premier y con otras ligas de importancia en Europa, en España los clubes negocian con buena predisposición la prórroga de las cesiones, hasta el final de los torneos, para aquellos jugadores que deberían terminarla el 30 de junio. En ese sentido, FIFA dejó claro que no tenía potestad para extender los contratos y trasladó la cuestión a las negociaciones de buena fe entre los clubes dentro de un contexto extraordinario.

Hace un par de semanas Alessandro Florenzi ya avanzó su plan de "terminar la temporada" con el Valencia CF, algo para lo que no ha faltado buena sintonía entre los de Mestalla y la Roma. "No pienso en lo que haré el año que viene. Pienso terminar la temporada en el Valencia de la mejor manera y luego ya en las vacaciones, si las hay. Antes, si no sabía a dónde ir de vacaciones, estaba ansioso. Ahora lo veo como algo hermoso", declaró en 'Sky Sport'.

La continuidad de Florenzi hasta la jornada 38, hombre por el que apostaron fuerte César Sánchez y Albert Celades, es sin duda una gran noticia para el entrenador, ya que Cristiano Piccini se ha sometido a una operación para que le retiren las placas de sujeción en la rotura fracturada en agosto de 2019. Sin Piccini durante algo más de un mes, Florenzi será el competidor de Daniel Wass por la titularidad en el lateral derecho. En la izquierda, Jaume Costa podrá dar descanso a José Gayà en un mes y medio de Liga que se prevé muy intenso con más de un partido a la semana para que todo pueda estar acabado en agosto. Sin duda, dos buenos 'refuerzos' para un Valencia que buscará un sitio entre los cuatro primeros.

Jaume Costa: "Había un jugador que me encantaba... el Kily"

Por otro lado, Jaume Costa advirtió de la dificultad que implica jugar sin público, la única posibilidad que hay para finalizar. "Va a ser un poco extraño, ya nos pasó ante el Atalanta y es muy difícil. Mis compañeros vivieron la temporada pasada partidos, como ante el Getafe o el Betis en los que se notaba muchísimo la afición, si han decidido jugar sin afición nos toca resignarnos y que esto pase lo antes posible para que todo el mundo pueda disfrutar de un partido de fútbol", explicó en una vídeo llamada con los integrantes del Alevín B de la escuela.

El lateral izquierdo les desveló que cuando era pequeño "había un jugador en el Valencia CF que se llamaba Mijatovic que me encantaba, un año fueron subcampeones de liga". "Pero sí es verdad que con el paso tiempo yo tuve la suerte de vivir la época gloriosa del Valencia y había un jugador que me transmitía muchísimo, el Kily González. Siempre me he considerado un jugador con garra, con carácter, y cuando llegó al equipo Vicente Rodríguez, también fue un ejemplo a seguir", añadió.

Respecto al delantero más complicado de defender le dijo al hijo de Kevin Gameiro, que juega en ese equipo, que su padre es uno de los más complicados. "Hay un jugador del Valencia que es muy difícil de defender, como es Gameiro. Con tu padre tengo muchas anécdotas que te puede contar, como por ejemplo cuando él jugaba en el Sevilla o en el Atlético, como él es bajito como yo, en los córners me mandaban marcarlo a él", recordó.

También incluyó en esa lista a Dzeko que con la Roma "nos marcó tres goles y era una pasada, en ese equipo también estaba Salah, y era una barbaridad, pero creo que a este nivel no hay delantero malo". Asimismo, Costa les contó que cuando empezaba su "posición favorita" era la de delantero: "Como todos, pero siempre he sido lateral, al final llegué al Valencia, y cuando me preguntaron de qué posición jugaba le dije que en todas€ y me pusieron de defensa".