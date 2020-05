¿Qué pasó un 21 de mayo de hace 101 años?

Un 21 de mayo de hace 101 años, tal y como recuerda a través de sus redes sociales 'Ciberche', el Valencia disputó el primer partido de su historia. Fue en Castellón frente al Gimnástico, que ganó el duelo gracias a un gol de su interior derecho Morris. El Gimnástico se llevó así el primer torneo, organizado por el Ayuntamiento de Castelló, por el que compitió el entonces Valencia Football Club.



Como informa 'Ciberche', gracias a su extensa base de datos, el primer dibujo táctico del Valencia consistió en el típico, por entonces, 1-2-3-5. El once valencianista aquel 21 de mayo de 1919 fue el siguiente: Marco, Amador Peris, Julio Gascó, Fernando Marzal, Llovet, Antonio Ferré, Fernandez, Umbert, Martinez Ibarra, Aliaga y Gómez Juaneda.



El campo donde se jugó fue El Sequiol de Castelló, con capacidad para unos 8.000 espectadores. Entre los futbolistas del Valencia FC aparecen dos de los socios fundadores que 'parieron' el club en las reuniones del famoso Bar Torino: el defensa Julio Gascó y Fernando Marzal, centrocampista. El portero Pascual Gascó no jugó, fue José Marco el que defendió por primera ve una portería del Valencia. Cubells, el crack de la época, ya estaba en la plantilla.



El Valencia embrionario jugó posteriormente sus primeros partidos del Trofeo Feria de Julio en un descampado del barrio de Algirós, cerca de lo que hoy sería la calle Finlandia. Hasta el 20 de mayo de 1923, en un partido contra el Levante, Mestalla no viviría el día de su estreno.



95 Aniversario del nacimiento del mítico Pasieguito

Hoy se cumplen 95 años del nacimiento de Pasieguito, una figura indispensable en la historia del club. Jugador, entrenador y secretario técnico, sus éxitos y su aportación a nuestra memoria no caben en un solo tweet.



Nuestro recuerdo para él ?? pic.twitter.com/WpramovrlI — ???????????????? ?? (@ciberchenet) May 21, 2020

Otro 21 de mayo, pero seis años más tarde, se produjo otra gran efeméride para el valencianismo: el nacimiento en Hernani (Guipúzcoa) de un jugador de leyenda, Pasieguito.