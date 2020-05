Los clubes y la Liga estudian medidas para recompensar a los abonados

A mediados del mes que viene está previsto que se reanude la liga de fútbol que se suspendió el pasado mes de marzo a causa de la pandemia del coronavirus. Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, insiste en que no hay fecha oficial definitiva pero lo que es seguro es que volverá. Y lo hará en medio de muchas medidas de seguridad anticontagio por el virus. Una de ellas es además drástica: se jugará a puerta cerrada. Las once jornadas de campeonato que quedan se jugarán sin público y se desconoce qué pasará con la temporada próxima. Parece claro que empezará como acaba esta, es decir, también sin público, pero no se sabe durante cuántas jornadas.

Esto va a perjudicar a los clubes desde el punto de vista económico porque repercute en el dinero que se ingresa por entradas y abonados de cara a la temporada que viene y de cara a esta, ya que los clubes están obligados a hacer algo con los socios que no van a poder entrar a los estadios a ver unos partidos cuya entrada ya han pagado en el abono de toda la temporada.

Por ello, según ha podido saber SUPER, los clubes de primera y segunda división, a través de la Liga de Fútbol Profesional, están estudiando la manera de recompensar o subsanar a sus abonados por los partidos que no podrán ver esta temporada. En un principio los equipos comenzaron a estudiar medidas de manera individual, pero la LFP está abanderando las medidas contra el impacto económico que pueda causar la pandemia del coronavirus en los clubes. Y es en este contexto en el que se enmarcan las declaraciones de Ramón Alarcón, director general de negocios del Betis, cuando le preguntaron por la medida que ya ha adoptado el Getafe.

El club que preside Ángel Torres anunció públicamente que los actuales socios del club madrileño tendrán el abono gratis la temporada que viene, y esto dijo Alarcón: "Cada club es libre de tomar sus decisiones. En LaLiga estábamos trabajando a nivel de colectivo y el Getafe tiene un ingreso pequeño en abonos y alto en televisión porque se vende de forma centralizada. Cuando se vendía de forma individual, el Getafe tenía diez veces menos ingresos que ahora. Su situación es diferente a la de otros equipos que tenemos muchos más ingresos por abonados. Lo respeto, pero no hace bien al colectivo". Por ello el Getafe es el único club de primera y segunda división que no forma parte de esta medida hacia los socios que está abanderando la Liga de Fútbol Profesional.

La Liga vela porque los clubes sigan siendo viables en lo financiero porque es la base para que la competición siga siendo atractiva y potente. Por ello en su momento instó a los clubes a que recortaran el gasto de esta temporada y de ahí que algunos llegaran a pactos con las plantillas para que se redujeran el salario. Otra medida que adoptaron algunos clubes fue la de hacer ERTES con sus empleados. Y en este sentido, conviene recordar las palabras que Tebas les dijo a los clubes sobre el mercado de fichajes. Algo así como que rescataran futbolistas cedidos o miraran más que de costumbre a la cantera.

Otra de las medidas que se valora desde la patronal, a propuesta de algunos clubes, es proponer y pactar con los jugadores que de cara a la temporada que viene se tengan que disminuir el salario ante el descenso de los ingresos que van a padecer los equipos. De momento es una medida que el Valencia CF no se ha planteado. Conviene diferenciar que una cosa es disminuir el coste total de la plantilla ante el descenso de los ingresos, que en eso el Valencia CF si está manos a la obra, y se ha de hacer a través de fichajes y ventas, y otra cosa es negociar con los jugadores que tienen contrato en vigor para que acepten cobrar menos de lo que tienen firmado.

