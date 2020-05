La "furia" de Maxi está a punto

Maxi Gómez, la mayor esperanza goleadora del Valencia CF, estará totalmente recuperado para el regreso de la Liga durante el mes de junio. Albert Celades podrá contar con el delantero uruguayo en las 11 jornadas que restan en busca de una plaza en la edición 20/21 de la Champions League. La competición se reanudará para los blanquinegros, como locales, con un derbi con el Levante UD.

Este viernes la buena noticia en la Ciudad Deportiva fue la incorporación de Maxi al trabajo que hace el resto del equipo en pequeños grupos. Si bien solo hizo una parte de la sesión en uno de los tres grupos de diez componentes, la previsión es que a lo largo de la semana que viene el ex del Celta complete esta readaptación a la normalidad y sea uno más al 100 %.

Este es el entrenamiento del equipo de este viernes.

A principios de marzo, el atacante charrúa tuvo que pasar por el quirófano para subsanar una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. La cuarentena durante casi dos meses en casa ha servido a Maxi para 'comerle' el tiempo al calendario y apenas perderse dos partidos -Alavés y Atalanta- como consecuencia de una lesión que, en condiciones normales, le hubiera privado de un elevado número de encuentros en un periodo de entre ocho a diez semanas.

Este sábado Gómez volverá a ejercitarse con el grupo y podría completar ya los trabajos a mediados de la próxima semana, antes de que el Valencia CF pase a la fase 4 de los protocolos de la Liga, en la que se establece ya los entrenamientos con todos los jugadores del equipo. Este viernes su entrenamiento solo fue con los compañeros durante una primera parte. Por precaución, no estuvo en los movimientos más tácticos e intensos en la segunda mitad de la jornada.

Maxi mostró su felicidad en las redes sociales. "Feliz de volver. Vamos a por más. Amunt!", escribió en su perfil de 'Instagram'. El uruguayo, autor esta campaña de nueve dianas en partidos oficiales con el Valencia, se muere de ganas por poder ayudar al Valencia en su meta de terminar la Liga con un billete para la Liga de Campeones, es decir, entre los cuatro primeros de la tabla. Ahora la distancia de los valencianistas es de cuatro puntos con el Getafe, cuarto, y cinco con el Sevilla, tercero.





"Maxi quiere ganar en todo, hasta a pegarle al larguero"

El hombre que lo entrenó en el club uruguayo en el que Maxi explotó, Defensor Sporting, no tiene ninguna duda de que el valencianista se va a 'comer la hierba' cuando la Liga vuelva a dar el 'pistoletazo'. Eduardo Acevedo, actual técnico de Universidad de Concepción en Chile, indica: "Después de la lesión va a volver con más furia todavía, su obsesión es el gol, pero su primera obsesión es que el equipo gane. Él no puede perder a nada, no me cabe ninguna duda".

En una entrevista a 'VCF Media', Acevedo rememora como un 22 de mayo de hace cuatro años, en 2016, Maxi Gómez fue capaz de anotar hasta cuatro goles en un solo día. "Aquel partido el funcionamiento ofensivo fue brutal y el partido de Maxi fue sensacional, genial, con una potencia y un cambio de ritmo que no lo podían parar, fue un partido memorable ofensivamente. Estuvo inspirado totalmente". Defensor Sporting venció 5-6 ante El Tanque Sisley.

Eduardo Acevedo no escatima en elogios para el punta del Valencia. "Remarco de él es su condición de querer ganar, quiere ganar hasta a pegarle al travesaño. A veces, cuando terminaban los entrenamientos teníamos que pegarle al travesaño desde fuera del área y él tenía que ser el primero que le daba. Esa característica le va a hacer triunfar totalmente", argumenta el entrenador.

"Lo de Maxi era exuberante, superlativo, se veía venir que era un jugador de selección, como ya es. Están Luis Suárez y Cavani, pero Maxi está ahí y va a ocupar su lugar en el futuro", concluye Eduardo Acevedo.





Visita de Anil Murthy al entrenamiento

Por último, Anil Murthy, presidente del Consejo de administración, estuvo el viernes en la Ciudad Deportiva pasando revista a los trabajos de los tres grupos en los que se ha dividido el equipo. Además, aprovechó para saludar a jugadores y técnicos y comprobar los avances hacia la normalidad en los entrenamientos del Valencia. Murthy vio en persona en el estadio Antonio Puchades como la salida con el balón jugado y el no cometer errores en las entregas en campo propio son las cuestiones tácticos que obsesionaban al técnico, Albert Celades.

Valencia CF