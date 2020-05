"Estoy súper agradecido a Peter Lim y Anil Murthy"

Toni para la familia y los amigos. Lato para el mundo del fútbol. El canterano que llegó desde el Vallbonense a la escuela del Valencia CF con apenas 6 años de edad, confiesa en una amplia entrevista a la 'Cadena Cope' lo mal que lo pasó durante la primera parte de la temporada en Eindhoven, donde salió cedido al PSV. Sincero y sencillo, Toni Lato dice estar agradecido a Peter Lim y Anil Murthy, artífices principales de que finalmente no se desvinculara del todo mediante un traspaso, como querían los holandes, antes de partir hace poco más de un año. En Holanda, lejos de la familia y sin la confianza de su entrenador, Mark Van Bommel, pasó una "situación dura" que le ha curtido y le ha hecho "madurar" como futbolista y, sobre todo, como persona.

Ahora, el lateral zurdo se centra en darlo todo con Osasuna y dentro de unos meses poder cumplir con su "sueño" defender la camiseta del Valencia. "Lo importante es acabar el año de la mejor manera en los 11 partidos que quedan, hacerlo a tope en Pamplona y ya se verá el año que viene, que tengo que regresar al Valencia...". ¿Para quedarse? "Toda mi vida ha sido ese el objetivo y mi sueño. Tuve una época en la que no disfrutaba de los minutos que pensaba que podía tener y quise salir cedido para evolucionar y volver a casa de la mejor forma, para disputarle el sitio a quien esté, en este caso a Gayà, y disfrutar en casa de toda la familia que tengo allí", responde Lato.

El jugador de la Pobla de Vallbona cuenta en primera persona los meses difíciles en Eindhoven. "Son experiencias que a uno le curten y le hacen evolucionar. Al principio iba comprado, luego no, dijeron que no a la cesión, al día siguiente dijeron que sí... Fue todo precipitado, hecho al momento. Después de tres o cuatro días, cuando ficharon en propiedad a un central-lateral, vi que no era la perspectiva con la que me fui. Me noté como si estuviera medio apartado", explica sobre la cesión al PSV. "Dejas tu casa, familia, amigos. Para mí fue una época dura, al final me ha hecho madurar. Viajaba en los parones para reponer fuerzas viendo a la familia. Después, en diciembre pude cambiar de aires y me decanté por Osasuna, tomé una decisión muy buena", añade.

Mientras él lo pasaba mal acompañado de su pareja en el norte de Europa, los Lato sufrían desde casa por su hijo. "Son momentos que nos hacen evolucionar a todos. Estábamos distanciados, mi padre no podía estar conmigo por trabajo... en ciertos momentos sí llegué a llorar", admite ante la pregunta de si se le escapó alguna que otra lágrima en ese complicado contexto. "Era una situación en la que no podía hacer nada, no podía jugar y disfrutar con lo que había ido a hacer". Pura impotencia.

Las cosas ya empezaron torcidas con la caótica negociación entre los clubes el pasado verano. "La situación fue rara. Me iba traspasado porque no se llegó a un acuerdo. De una noche al día siguiente cambió todo, llegamos al acuerdo que queríamos antes y al que no se había podido llegar... El de renovar en casa, con el Valencia, y seguir con la cesión. Yo tenía la intención de salir cedido para crecer y evolucionar. La familia me apoyó en todas las decisiones, y mis amigos igual", dice. Antes de irse al PSV prestado renovó con el Valencia hasta el 30 de junio de 2023.

En todo este tiempo, según indica Lato, el Valencia CF "ha estado pendiente" de si situación. Cuando el equipo se enfrentó al Ajax en la Champions Toni pudo dialogar con Albert Celades, con quien había ido a la selección sub-21. En el club hay confianza en él. "Si, la verdad es que en todo momento el Valencia ha estado muy pendiente de mí, tanto Anil (Murthy) como César Sánchez y Miguel Ángel Corona... ellos saben parte de lo que ha pasado. Estoy muy contento y agradecido, se agradece mucho que estén apoyándote en situaciones difíciles", comenta el zurdo de 22 años.

Toni Lato asegura que con Peter Lim ha tenido "poco trato", si bien agradece que el máximo accionista fuera la persona que frenó su salida totalmente traspasado al PSV Eindhoven. "Con él trato he tenido poco, con Anil sí he tenido más. Creo que él ha sido la persona de conexión entre Peter y yo. Tanto a él como a Lim les estoy súper agradecido por estar siempre encima de mí. El presidente me ha llamado cada ciertos momentos", indica el futbolista.

Competidor para Gayà

El Valencia hace planes con Lato como el próximo competidor de Gayà por el lateral izquierdo en la temporada 2020/21. Para ello, Lato quiere terminar la temporada actual con Osasuna de la mejor manera. Entre sus horizontes, está también la Eurocopa sub-21 del próximo año. Todo comienza con ganar minutos con el equipo navarro. "Con Albert (Celades) fui a todas las convocatorias y al Europeo aunque ya no estaba él. Era un objetivo que me marqué. Busco los máximos minutos posibles, es uno de mis horizontes y por el que tengo tantas ganas", confiesa.

Para conseguir las metas que se propone, Lato cuenta hoy con un contexto totalmente distinto al vivido en Holanda. En Osasuna forma parte del 'clan valenciano' con otros ex del Valencia como Rober Ibáñez y Nacho Vidal o el ex del Levante Rubén. "Nos dicen de broma que el 'clan valenciano' está invadiendo a los navarros. Me siento muy a gusto con los compañeros de Osasuna. Al principio no pude entrar tan rápido como quería por una rotura que me paró 3-4 semanas y justo cuando empezaba a entrar en el equipo y sentirme importante vino la cuarentena. A ver si podemos terminar bien la Liga y este año futbolístico", desea un jugador que el próximo curso está llamado a seguir creciendo con la camiseta del Valencia CF, tras acabar con su cesión hasta final de curso con los 'rojillos'.

En abril de 2017 Lato alcanzó los diez partidos oficiales con el Valencia en el Santiago Bernabéu, un partido en el que realizó un gran marcaje sobre Cristiano Ronaldo. No olvida ese día, ya que se convirtió en jugador del primer equipo a todos los efectos. "Me quedo con el partido en el Bernabéu, cumplía los 10 partidos y ese día mi cotrato pasaba a ser de profesional de primer equipo y la plantilla profesional. Me quedo con ese partido", acaba.