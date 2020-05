El final del infierno para Marc Ferris

la tercera grave lesión de rodilla que sufría en dos años. Hoy, cinco meses después, ha recuperado el ánimo y, tal como comentaba en una entrevista a VCF Media, se encuentra "de maravilla".



"No me habría imaginado recuperarme desde casa y que no me haya dado ningún problema la rodilla. Desgraciadamente, ya tengo la experiencia de contar con otras dos lesiones en la otra pierna y, la verdad, es que por ahora no tengo ninguna pega sobre las anteriores lesiones", asegura el futbolista de 23 años.



" Pensaba que iba a ser bastante más difícil, pero al final he conseguido adaptarme bien. Pude comprarme bastantes cosas para recuperarme de la lesión y, a día de hoy, estoy muy contento. Tenemos la suerte de contar con gente profesional con nosotros que nos ayuda mucho. A través de la videollamada nos mandan los ejercicios y nos van corrigiendo en la medida de lo posible", explica. Marc Ferris , uno de los capitanes del VCF Mestalla que se sigue recuperando de una grave lesión de rodilla, empieza a ver la luz al final del túnel. Ha sido un infierno desde que el pasado mes de diciembre los servicios médicos le confirmaban una rotura en el ligamento cruzado anterior . Hoy, cinco meses después, ha recuperado el ánimo y, tal como comentaba en una entrevista a VCF Media, se encuentra "de maravilla".Desgraciadamente, ya tengo la experiencia de contar con otras dos lesiones en la otra pierna y, la verdad, es que por ahora no tengo ninguna pega sobre las anteriores lesiones", asegura el futbolista de 23 años.pero al final he conseguido adaptarme bien. Pude comprarme bastantes cosas para recuperarme de la lesión y, a día de hoy, estoy muy contento. Tenemos la suerte de contar con gente profesional con nosotros que nos ayuda mucho. A través de la videollamada nos mandan los ejercicios y nos van corrigiendo en la medida de lo posible", explica.

Esta cuarentena le ha servido para avanzar en silencio con la competición en Segunda B parada, y ahora finalizada, piensa ya en el futuro más cercano. "Me ha venido bien este parón y que la liga no avanzara. Así podré llegar a la siguiente temporada con las mismas garantías con las que me he recuperado siempre. No tengo ningún problema, y en casa me estoy apañando bastante bien con la gente que me apoya del club, como Ángel y Pablo. Mi objetivo es estar al cien por cien la próxima temporada, los plazos previstos son para septiembre u octubre. Llevo cinco meses y medio, estoy muy contento y me noto bastante bien".

Tantas lesiones de gravedad y tan seguidas le han servido al lateral derecho de Xirivella para hacerse más fuerte en lo anímico. "Cada golpe lo afronto con la mejor sonrisa, de la mejor forma posible. En la anterior lesión hice todo lo que tenía en mis manos y ahora estoy haciendo los mismos protocolos, seguir trabajando y apoyándome mucho en los profesionales. Fue un golpe de mala suerte, porque hice todo para recuperarme y, antes de lesionarme, me estaba cuidando al máximo, alimentándome bien, descansando bien, por lo que fue otro golpe de mala suerte".

Queríamos volver a la competición y darle la vuelta a esta situación. el Valencia CF es un equipo grande y, aunque seamos el filial, siempre hay que ir al 100 % todos los partidos y ganarlo todo". Al igual que el resto de sus compañeros, Marc Ferris considera que la clasificación del VCF Mestalla no se ajustaba a la realidad. "No tengo ninguna queja hacia ningún compañero ni nadie del cuerpo técnico. Todos se han comportado como profesionales. La gente estaba muy concienciada de que esta situación se podía revertir, ya que estábamos teniendo mala suerte en cuanto a resultados. Nos hemos salvado del descenso, pero queríamos ganarnoslo en el campo. La intención que tenemos es dejar al club en la mejor posición posible. Al final,todos los partidos y ganarlo todo".

Marc FerrisLamentablemente, en septiembre de 2018 también tuvo otra grave lesión de rodilla, en esta ocasión en la derecha. Ahora ve la luz al final del túnel y confía en volver a reivindicarse como un lateral derecho de futuro prometedor.