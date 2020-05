"En mi etapa se veía un Valencia CF con orden y objetivos"

Roberto Fabián Ayala repasa ampliamente su carrera en una entrevista al canal argentino de Youtube 'Fútbol en Ascenso'. Campeón dos veces de Liga con el Valencia CF, el Ratón rememora por qué eligió River y no Boca, anécdotas en Nápoles al ser el primer argentino que pisó San Paolo tras Diego Maradona, "siete años muy buenos" en València, un sueño por cumplir entre tanto, el de haber podido jugar en la Premier League, o el "orgullo" de llevar la "cinta de capitán" de la selección albiceleste.

El central, llegado en 2000 al equipo que entrenaba Héctor Cúper por poco más de dos millones de euros, asegura que el Valencia vivió "su mejor momento" en aquel primer lustro del siglo XXI. "Todo empezó con la Copa del Rey del 99. Después siguió la final de la Champions en París contra el Madrid, se veía un club con orden y objetivos, reforzándose en busca siempre para traer algo más que diera saltos de calidad al equipo. Llegamos a una segunda final y, lamentablemente, no pudimos obtenerla", afirma.

"Con el paso del tiempo uno se da cuenta de que conseguir aquello no es fácil. El club solo ha podido jugar dos finales de Champions y en una he estado... Vinieron las ligas de 2002 y 2004, la UEFA Cup, la Supercopa de Europa. La verdad es que fueron siete años en los que no hay nada negativo que se pueda decir del club, un club que siempre quería ser protagonista, que sabía lo que quería, hacia dónde quería ir. La política del club tenía una sola dirección más allá del cambio o no de un presidente. Esa estabilidad al equipo le dio la tranquilidad para poder competir bien". Así analiza Ayala su etapa en el Valencia CF entre 2000 y 2007.

Ayala formó la dirección deportiva con Rufete entre diciembre de 2013 y julio de 2015 J. M. López

Para el exdefensa central, la clave para competir en lo más alto es "creer que se puede mejorar y todos los días dar algo más". "No es lo que hiciste, lo que importa es lo que vas a hacer porque los demás van rápido y crecen, mejoran y tú debes sostenerte en base al trabajo sobre un montón de aspectos", añade en la entrevista el hombre que hoy trabaja para la dirección técnica de la selección argentina.



El interés del Manchester United

"El paso por Italia me sirvió como un máster para mi mejor etapa, el Valencia". A pesar de que Ayala no tiene reparos en reconocer sus siete años en Mestalla como su mejor periplo como futbolista, el exjugador admite que se quedó con las ganas de haber probado una experiencia en el fútbol inglés. El Manchester United lo tentó "entre la final de 2001 y 2002. Así responde a la pregunta de cuál es el estadio más difícil en el que ha jugado: "No sé... los ambientes de Inglaterra me encantan. Sí tengo una deuda... es que me faltó poder jugar en algún equipo de Inglaterra. Hubo una posibilidad con el Manchester, pero no terminó prosperando. Nunca llegó a nada concreto para ir. Me hubiera gustado jugar allí, era un fútbol que me llamó mucho la atención", confiesa el 'Raton'.

J. M. López

Por entonces, Ayala decidió continuar en el Valencia y el resultado ha sido el de un palmarés envidiable. Dice que le cuesta recordar detalles en concreto, también partidos determinados, aunque sin duda entre los más destacados quedan aquellos "tan peleados" con el Valencia. "Es difícil quedarme con un partido solo, disfrutar solo uno. Hay muchísimos partidos, por ejemplo, en el Valencia me sentí muy bien en partidos en los que ganamos jugando mal, pero peleándonos con uno o dos hombres menos para sacar un resultado que te servía para poder ganar una Liga. Me han permitido aprender y entender algunas cosas, momentos muy lindos, la culminación de algo que se construye con muchos esfuerzos previos", explica. El argentino se refiere a partidos como el de la remontada contra el Espanyol (2-1) en Mestalla con goles de Baraja. Aquel día Carboni había dejado al equipo en inferioridad al ver la roja a los 30 minutos.



¿River Plate o Boca Juniors?

Fabián Ayala confiesa que cuando salió de Ferrocarril Oeste tuvo ofertas tanto de Boca como de River, los eternos rivales. "Era simpatizante de River, por corazón me tiraba para ahí. Además teníamos el objetivo de proyectar la carrera a Europa, a Italia, y River era un club que vendía mucho al exterior. Fue un paso fugaz, un año y poco, pero valió para ganar un torneo y empezar mi carrera en el fútbol europeo".

El paso inicial fue llegar a Nápoles, donde fue el primer argentino tras Maradona y eso le trajo algún beneficio que otro, por ejemplo, en los restaurantes. "Habíamos ido a cenar, el jefe del local sabía que yo era refuerzo del club. Fui a la barra a pagar, me dio la mano y me dijo: 'Ya la cuenta la pagó la Maradona con todo el fútbol que nos dio'", sonríe el 'Ratón'.