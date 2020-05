"Carlos Soler tenía el extra-turbo el día de la final"

Este lunes 25 de mayo de 2020 se cumple un año de la final de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Benito Villamarín. Uno de los goleadores y de los protagonistas de aquella noche inolvidable en Sevilla fue Rodrigo Moreno. El delantero del Valencia CF ha rememorado doce meses después la "alegría" de aquel partido que marcó la vida del equipo y de todo el valencianismo, especialmente para las generaciones más jóvenes que nunca habían conquistado un título.

El hispano-brasileño lo recuerda como si fuera ayer. Nunca olvidará aquel gol con dedicatoria incluida a su hija. El pase de Coquelin, el "extra turbo" de Carlos Soler, su definición entre Piqué y Cillessen... Rodri recuerda como se le pasaron los malos momentos vividos en el Valencia cuando el árbitro señaló el final, aunque para él el momento más especial fue la celebración posterior detrás de la portería de Jaume en el Villamarín. Así recuerda Rodrigo aquella noche mágica en declaraciones al club:

Una noche histórica llena de emociones.

"Si tengo que definirlo con una palabra es alegría. Fue un día de alegría para todos por conquistar después de tantos años un título y volver a llevar al Valencia CF a lo más alto ante un gran rival".

Un gol histórico para su hija Daniela.

Fue un momento inolvidable porque además es el primer gol que dediqué a mi hija. Un pase buenísimo de Coquelin al espacio para Soler, que no sé qué le pasaba ese día, siempre tiene el turbo, pero ese día tenía 'extra turbo'€ Y luego la definición, me la pone en la cabeza. La pone muy tensa, era la única manera que el balón pasara entre Piqué y Cillessen".

El momento esperado del pitido final.

"Cuando escuchas el pitido final te viene la euforia, la alegría, el sentido del deber cumplido, la emoción€ Se te pasa todo por la cabeza, también los momentos de dificultad que pasamos durante la temporada. Disfrutamos con todo el mundo que había ido a Sevilla de un hecho histórico para el Club después de tanto tiempo".

La celebración dentro del Villamarín.

Lo más bonito estoy seguro que, para todos, fue el festejo posterior en el estadio, con nuestra afición detrás de la portería, cantando todos en el micrófono y después la fiesta posterior aquí en Valencia CF: nuestra llegada al aeropuerto, el camino hasta el estadio con todo el mundo en los balcones, la calle repleta de gente".

Reanudación de LaLiga.

"Sabíamos que de alguna manera se iba a volver a competir, la verdad que no es fácil cortar dos meses y volver a competir, exige un esfuerzo muy grande. Ojalá podamos ir volviendo a la vida normal dentro de la responsabilidad y el sentido común de todos porque es la única solución para que esta situación no se vuelva a dar. Poco a poco vamos a ir recuperando la vida normal".



Ha vuelto más fuerte física y mentalmente.

"He intentado estar lo mejor posible, entrenar de la manera más seria y profesional para estar lo mejor posible y volver si cabe aún mejor".