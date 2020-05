Milla apunta a Cúper 20 años después de la final de París

Luis Milla, que entonces tenía 34 años, ha rememorado la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Valencia CF de la que se cumplen 20 años. Una dolorosa derrota sobre la que dos décadas después el centrocampista se ha pronunciado apuntando al entonces entrenador valencianista, Héctor Cúper, el hombre que llevó dos años seguidos al equipo a la final de la gran competición continental.

"Creo que Cúper se puso algo nervioso en la final del 2000, y cuando el entrenador da la sensación de nerviosismo incluso el ía del partido... Porque había un par de dudas, si Farinós estaba para jugar, si Kily estaba para jugar... Eso no fue bueno para el equipo", comenta el ex del Valencia CF.

"En ese momento -sigue- Cúper tenía un once fijo y se le cayó Carboni. Carboni era el que aportaba confianza y experiencia en la parte de atrás, ahí lo padecimos. Son partidos donde las mínimas cosas te marcan, ellos se afianzaron en el juego y nosotros no terminamos de arrancar bien. Ese tipo de dudas e incertidumbres al equipo le afectaron, el Madrid fue superior y nosotros no nos pudimos meter en ningún momento en el partido".

Milla también reconoce méritos al técnico argentino: "Veníamos de dos buenas temporadas con gente mayor, con Ranieri, y sí es verdad que Cúper fue capaz de dar confianza a jugadores jóvenes como en el caso de Albelda, de Gerard López o de Farinós. La gente en el entorno hablaba de que eramos más favoritros nosotros casi que el Madrid".





También te puede interesar:



El secreto mejor guardado del Valencia finalista de Champions.



Valencia CF: Reto finales.