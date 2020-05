¿Se despide Garay?

Ezequiel Garay también ha recordado el aniversario de la conquista de la Copa de Rey y lo ha hecho en un tono muy especial. "Pase lo que pase SIEMPRE recordaré no solo este día con orgullo, sino todos los vividos", escribe el futbolista del Valencia CF en su cuenta de Instagram a poco más de un mes de que se cumpla su contrato con el club sin que se haya concretado su renovación.



Pendiente de su recuperación de la lesión en la rodilla y con el 30 de junio ya a tiro de piedra, Garay sigue alimentando la duda sobre su futuro inmediato en esta reflexión que comparte con los aficionados: "si algo quiero mantener en mi recuerdo, es la felicidad que me ha producido el universo de este club, mis compañeros, personas del equipo técnico y por supuesto su gran afición".



Este es el mensaje completo de Garay en Instagram:



"Tengo que reconocer que la nostalgia me invade en este momento... por lo que hay y por lo que probablemente vendrá. He tenido la gran suerte de poder disfrutar durante toda mi carrera de grandes triunfos. El trabajo en equipo y apoyo incansable por parte de los aficionados es imprescindible para alcanzarlos".



"Esto hizo que justo hace un año pudiera vivir algo tremendamente maravilloso y gratificante. Simplemente tuvimos la recompensa de un trabajo intenso. Nunca olvidaré ese día, cómo los valencianistas y el equipo lloraban de emoción. INOLVIDABLE".



"Solo sé, que pase lo que pase SIEMPRE recordaré no solo este día con orgullo, sino todos los vividos. Porque si algo quiero mantener en mi recuerdo, es la felicidad que me ha producido el universo de este club, mis compañeros, personas del equipo técnico y por supuesto su gran afición. SIEMPRE AMUNT VALENCIA". #G24