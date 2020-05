"No fui al Valencia porque los seres supremos no quisieron"

"No fui al Valencia porque los seres supremos no quisieron" Diseño: Begoña del Cura Datos: P. Calabuig

"No fui al Valencia porque los seres supremos no quisieron"

"No fui al Valencia porque los seres supremos no quisieron"

Con el calor llegan los fichajes, meses en los que los aficionados viven pendientes de cómo su equipo va a reforzarse para la próxima temporada competir más y mejor. Negociaciones y noticias recurrentes que no siempre tienen un final feliz. La historia de todos los clubes tiene un lado que, año a año, se hace cada día más oculto: el de los fichajes que nunca fructifican. ¿Qué habría sido del Valencia CF si jugadores como Juninho, Ibrahimovic, Oblak o Falcao se hubieran enfundado su camiseta? ¿Y si la Lazio hubiera cedido con Favalli y Carboni nunca hubiera llegado? ¿Y dónde habría acabado Baraja si Pedro Cortés hubiese ganado la partida al Real Madrid para traerse a Claude Makelele en julio de 2000? ¿Hubiera igualado Baros los impresionantes números de David Villa? Preguntas infinitas, preguntas que jamás tendrán respuesta.

Más allá del interminable tira y afloja con el Real Oviedo por Roberto Bango a principios de los 90, las historias de los fichajes imposibles en el Valencia se multiplicaron verdaderamente con la presidencia de Francisco Roig. En el verano de 1997 los periódicos en València informaban de los sueños de grandeza del empresario de Poble Nou, que se atrevió a seducir a las estrellas italianas Roberto Baggio y Alessandro del Piero con tal de curar la herida que había dejado el año anterior la marcha de Pedja Mijatovic al Real Madrid.

Tes años antes, en 1994, el club contrató al portero de la selección española. Si bien, los extravagantes 'Mono' Navarro Montoya y Bernard Lama, el arquero de los pantalones largos, podían haberle complicado aquellos cuatro años como titular a Andoni Zubizarreta. El francés del PSG con el que negoció el Valencia, curiosamente, se vería obligado en 1998 a ceder su puesto en la selección campeona a Fabien Barthez por culpa del cannabis... Había dado positivo en un control antidopaje.

El Milan se acabó llevando a Ibrahim Ba, explosivo jugador de banda derecha que no fue a más

Para Paco Roig, "ilusión" y "Valencia campeón" eran palabras clave sobre las que alimentaba sus proyectos, y eso requería mucho movimiento en el mercado. Intentó fichajes de todos los colores con viajes incluidos a Burdeos, a la ciudad alemana Bochum o a Lisboa a la caza de jugadores como Ibrahim Ba, exótico extremo del Girondins, con el pelo tintado de rubio platino, que a golpe de dinero se llevó el Milan, el zurdo Dariusz Wosz, frío como el hielo, o el luso Dimas Teixeira. Este lateral zurdo del Benfica y el italiano Giuseppe Favalli eran las primeras opciones de un Valencia que terminó fichando, bastante más barato, a un lateral de 32 años, Amedeo Carboni. Roig se desplazó a Roma para traerse al 'capitano' en los últimos días de agosto de 1997.

Djorkaeff, petrodólares y 'naranjapesetas'

Otros fichajes con los que el Valencia se empeñó y acabó estrellándose fueron los de Jordi Lardín y Ángel Cuéllar, zurdos de Espanyol y Betis, que acabarían con las camisetas del Atleti y el Barça. Pero si hay un caso significativo es el de Youri Djorkaeff. El exquisito mediapunta de origen armenio estuvo varias veces a un paso que nunca dio. El Inter terminó por llevarse el 'gato al agua' pagando al PSG 800 millones de pesetas en junio de 1996. Así lo resumió Roig: "Ha preferido los 'petrodólares' del Inter a las 'naranjapesetas' del Valencia. Estoy un poco triste. Nos reunimos en Cannes, habíamos hablado con el jugador tres o tres veces...". Pasadas unas semanas, el Valencia creyó sacarse la espina de Djorkaeff depositando en la Liga los mil millones de la cláusula de Valery Karpin (Real Sociedad). Sin embargo, el sensacional 'todocampista' ruso solo permaneció un año y fue en el Celta donde encontró su mejor versión.

En enero del mismo año la afición se ilusionó por unos días con la dupla Suker-Mijatovic. Al final, nada. Suker, deseado por Jesús Martínez desde el verano del 95, dejó el Sevilla para irse al Real Madrid. El croata tardó muy poco en comprometerse con los blancos, meses después le acompañaría el montenegrino. Entre los atacantes de renombre, Paco Roig logró revolucionar València y la Liga con Romario, aunque su rendimiento no estuvo a la altura. Los deseos del entonces presidente fueron haberlo rodeado de otro compatriota: El 'Animal' Edmundo. Solo habían transcurrido unos meses cuando Romario pidió volver a Brasil y el presidente del Flamengo, Kleber Leite, se presentó en València. Era octubre del 96. Y Roig le reclamó como contrapartida a Sávio o Bebeto. Nada salió: Sávio fue al Madrid, Bebeto al Sevilla y Romario regresó a su país hasta que en marzo Valdano lo quiso de vuelta. El argentino fijó el objetivo también en Juninho, pequeño mediapunta paulista que jugaba en el 'Boro' inglés.

Los Imposibles 1991-2000

*Lehmann (Schalke 04, 1997, 1998); Bruno N'Gotty (Lyon, 1994, 1995), Solozabal (Atético, 1995), Dimas (Benfica), 1996, 1997); Makelele (Celta, 2000), Ibrahim Ba (Girondins, 1997), Djorkaeff (PSG, 1995, 1996), Dariusz Wosz (1996, 1997), Jordi Lardín (Espanyol, 1997); Davor Suker (Sevilla, 1995, 1996) y Savio Bortolini (Flamengo, 1996).

*Bernard Lama (PSG, 1994, 1995), Navarro Montoya (Boca Juniors, 1993, 1994); Jörg Heinrich (Borussia Dortmund, 1997, 1998), Favalli (Lazio, 1997); Sergio González (Espanyol, 2000), Cuéllar (Betis, 1995), Juninho (Middlesbrough, 1997); Bebeto (Flamengo, 1996), Hernán Crespo (Parma, 1996) y Mario Jardel (Oporto 1999, 2000; Sporting, 2002).

En el cambio de siglo, ya sin Roig, el Valencia se topó con un muro en su voluntariosas intentonas de fortalecer el ataque. El durísimo presidente Jorge Pinto da Costa, del Oporto, se negó en rotundo, y varias veces, a soltar a Mario Jardel. Ni siquiera en 2002, cuando ya jugaba para el Sporting, tampoco pudo caer el fichaje de este brasileño que se cansó de hacer goles en Portugal. Y lo mismo pasaría con el chileno Marcelo Salas o el también brasileño Giovanni Elber. En los primeros años de 2000 probaron suerte sin la recompensa de Elber, tratando de convencer al Bayern de Múnich, primero Javier Subirats y después Jesús García Pitarch, que cambió de objetivo con éxito hacia Ricardo Oliveira.

"Hemos llegado a un acuerdo con él (Marcelo Salas), pero de nada servirá si el jugador no soluciona los problemas con su equipo", dijo Jaume Ortí en julio de 2001. No hubo solución con la Lazio ni con el artillero de pelo largo que, como pasó años atrás con Dimas, lateral de la selección portuguesa, eligió la oferta de la Juventus de Turín. Durante los inicios del siglo XXI, el Valencia parecía tener una maldición con los delanteros de renombre en la búsqueda de un sustituto para el demoledor Claudio 'Piojo' López. Ni Salas ni Elber ni Jardel ni el joven y prometedor del Ajax Zlatan Ibrahimovic... Ni John Dahl Tomasson. Un año antes de intentarlo con el danés del Milan sucedieron las rocambolescas historias de Cristiano Ronaldo y Samuel Eto'o.

"Sí, yo tuve fichado a Cristiano"

La personalidad de Paco Roig renace con el caso del extremo portugués. "Sí, yo tuve fichado a Cristiano Ronaldo para 'Cor i Força' en el año 2003", confesó seis años después de aquello. Entre enero y febrero de 2003 el expresidente alcanzó un acuerdo en Madrid con el representante Jorge Mendes para que un joven Ronaldo, de 17 años, y Ricardo Quaresma ficharan por el Valencia, si él obtenía el respaldo suficiente para regresar a la presidencia. El precio del negocio se fijaba en nueve millones de euros y con el 30 de mayo como fecha de caducidad. Ese verano las acciones de Buatista Soler mantendrían el orden establecido: Ortí en la presidencia y Manuel Llorente al mando de las finanzas. Caducado mayo, el Valencia siguió intentándolo. Llorente viajó a Lisboa con García Pitarch para negociar con el Sporting, ofreciendo seis millones y Diego Alonso. Imposible. Los ingleses ya estaban presentes disparando el precio a cotas inalcanzables.

Casi al mismo tiempo, el accionista mayoritario, Bautista Soler, trabajaba en paralelo para la contratación de una 'gacela' que la estaba rompiendo con el Mallorca: Samuel Etoo. Después de una cena con el camerunés en Madrid, el constructor llegó a comentar que el Valencia estaba "cerca" del fichaje del delantero al que Luis Aragonés había hecho explotar en Palma. Bautista confiaba en hacer valer un acuerdo para cinco temporadas, pero el jugador que era propiedad del Madrid se fue al año siguiente al Barcelona. "Mi abogado estuvo en ello hasta las 00:00 menos dos minutos, los seres supremos no quisieron". ¿A qué o a quién se refería el jugador con esas palabras en la 'Cadena Ser' en 2006? ¿A Florentino Pérez? "No quiero polémicas... me refiero a Dios", respondió Eto'o.

Kromkamp llegó a un acuerdo con el VCF para cinco años, pero la liquidez del Villarreal gustó más al AZ holandés

Un par de temporadas después el club tocó en hueso con el Liverpool para fichar a Milan Baros, que había estado sobresaliente en la Euro 2004. Fue el máximo goleador. Rafa Benítez, ya entrenador 'red', acusó a los de Mestalla de negociar de forma "ilegal" por hacerlo mientras el jugador tenía contrato en vigor. No se llegó a fichar al checo ni al realista Nihat Kahveci... Ni siquiera más tarde, en 2007, a Diego Forlán. El uruguayo cambió el Villarreal por el Atlético, pese a la insistencia de Quique, con llamadas incluidas, para que eligiese el Valencia. Asimismo, el técnico madrileño se quedó con las ganas de dirigir al holandés Van der Vaart. Miguel Ángel Ruiz era ya el director deportivo en sustitución de Carboni, quien un par de meses atrás había echado el resto por otro jugador tulipán, Wesley Sneijder. En este caso, Quique no tenía nada claro que el mediocentro del Ajax diera el famoso "perfil".

La presentación fantasma de Simao Sabrosa

Por entonces, en concreto en julio de 2006, el Valencia CF se estrellaría nuevamente con el Benfica. En el último momento se cayó por tierra el acuerdo alcanzado para comprar a Simao Sabrosa por 15 millones... Toda parecía pactado, con el jugador en la ciudad, presto y dispuesto para haber sido la estrella en una calurosa noche de finales de julio en la que el equipo se presentó ante su afición.

Entre 2005 y 2007 no solo Simao, sino otros nombres como los de Sagnol, lateral del Bayern, Lucho González, volante del Oporto, o Kim Kallström, medio ofensivo del Lyon, fueron protagonistas de verdaderos culebrones en la prensa valenciana. Eran tiempos de dar con un nuevo Baraja, con un nuevo Albelda. Un día estaban fichados y al otro un poco más lejos. Llamativo fue el caso de Christian Chivu, central elegido por Amedeo Carboni para sustituir a Roberto Fabián Ayala. No llegó el rumano, que se marchó al Inter. Ni Jorge Andrade, portugués del Depor, que se había convertido en su principal alternativa.

Lucho estaba destinado a ser el '8' que comenzase a dar descansos a Baraja.... El Porto FC fue inflexible



La portería, por supuesto, da para un capítulo extra. Transcurrida más de una década, el vacío que dejó Santi Cañizares difícilmente ha podido cubrirse. Timo Hildeabrand dijo adiós tras un periplo con más penas que la única gloria de la Copa 2008. En 2009, Miguel Ángel Moyà aterrizó por cinco millones de euros bajo la dirección deportiva de Fernando Gómez. Emery quería un nuevo portero, pese a contar con César, Guaita y Renan. La alternativa al mallorquín era Sergio Asenjo (Valladolid), quien un año antes estaba también en la agenda de Juan Sánchez, igual que Moyà. Precisamente, el exdelantero pudo hacer bueno un regreso que hubiera dado que hablar, el de Palop. Pero el Sevilla no cedió.

De vueltas con la portería, en mayo de 1998 el Valencia se hizo con Santiago Cañizares después de que, como él ha explicado recientemente, concluyera su contrato en el Madrid. No obstante, la historia podría haber sido otra si Ortí, Cortés y compañía hubieran apostado todo al otro nombre que tenían sobre la mesa: Jens Lehmann. Finalmente, 'Cañete' puso València como su destino y el meta del Schalke y la selección germana marchó al Milan para unirse con varios compatriotas, entre ellos, uno que había contado con una tentadora propuesta desde Mestalla, Christian Ziege.

Los Imposibles 2001-2010

*Asenjo (Real Valladolid, 2007, 2008); Sagnol (Monaco, 2000; Bayern, 2005), Andrade (Deportivo, 2006, 2007) Pernía (Getafe, 2007); Lucho González (Oporto, 2007), Sneijder (Ajax, 2007), Kallström (Lyon, 2006, 2007); Nihat (Real Sociedad, 2005, 2006), Milan Baros (Liverpool, 2005), Marcelo Salas (Lazio, 2001) y Van der Vaart (Hamburgo, 2007).

*Cavalieri (Palmeiras, 2007); Kromkamp (AZ, 2005), Chivu (Roma, 2007), Quaresma (Sporting, 2003), Zlatan Ibrahimovic (Ajax, 2003), Cristiano Ronaldo (Sporting, 2003), Simao (Benfica, 2006); Elber (Bayern Múnich, 2000, 2001), Tomasson (Milan, 2004), Eto'o (Mallorca, 2003), Kovacevic (Lazio, 2002) y Forlán (Villarreal, 2007).

¿Diego Alves o Jan Oblak?

En la portería, justamente, ha estado el 'fichaje imposible' más llamativo de la última década. Mientras Amadeo Salvo y Rufete se debatían entre renovar la confianza de la titularidad en Diego Alves o lanzarse a por Jan Oblak, a finales de junio de 2014, en el Atlético veían, paradójicamente, al prometedor esloveno más próximo a València que al Manzanares. En los primeros días de julio Alves renovó contrato hasta 2019, una elección más económica que los 16 millones que los rojiblancos pagaron para contratar a quien se ha convertido en el mejor guardameta del mundo.

Un verano más tarde, el Valencia siguió buscando más competencia para el brasileño. Manejó una amplia terna siempre liderada por Gerónimo Rulli. Finalmente, tras chocar un sinfín de veces contra la intransigencia de la Real Sociedad, que tenía un preacuerdo con los blanquinegros, apareció casi por sorpresa el australiano Mat Ryan. Más tarde, en la primera temporada de Marcelino y Mateu Alemany, otro francés, como pasó veinte años antes con Lama, se quedó en el camino. Neto Muarara terminó ganándole el pulso a un corpulento portero que le había gustado especialmente al técnico en su año juntos en el Villarreal, Alphonse Areola.

En 2012 la información valencianista no cesaba de apuntar los nombres de Lass Bangoura (Rayo Vallecano), por quien se pelearon sin resultado Valencia y Atlético, Mathieu Debuchy (Lille) o Gregory Van der Wiel. Braulio Vázquez había encontrado en el carrilero del Ajax la pieza para la parte derecha de la defensa que tanto había perseguido. "He acordado un contrato por cinco años con el Valencia. Ahora le toca negociar a los clubes para cerrar definitivamente el traspaso". Palabras de Van der Wiel que no pasaron de ahí por la posición del club de Ámsterdam. Se fue al PSG en septiembre.

Lo cierto es que los blanquinegros casi siempre han salido mal parados de la dureza negociadora que se gastan los clubes del norte de Europa. Si Paco Roig jamás presentó la oferta de 1.000 millones de pesetas que el Bochum quería por su capitán Wosz, García Pitarch, que volvió con Peter Lim a la secretaría técnica, también puede dar fe de la complejidad de negociar en Alemania. Con todo prácticamente acordado con el extremo izquierdo Filip Kostic, el Valencia fue incapaz de hacer torcer el brazo del Hamburgo, que no bajó sus peticiones de los 15 millones por este internacional serbio que hoy juega en el Eintracht.

2015, un verano de heridas: Imbula y Rodrigo Caio

Hablando del máximo accionista, Peter Lim, el caso Rodrigo Caio no puede dejarse en el tintero. El zaguero del Sao Paulo se habría puesto la camiseta blanquinegra de no ser porque su rodilla no superó la revisión médica en junio de 2015. Además, la polémica de su fichaje fue la explosión pública de las diferencias de criterio de Salvo, Rufete y Ayala con el inversor de Singapur, el detonante de la salida del club el 1 de julio de los tres primeros en favor del entrenador, Nuno. En 2012 Didac Vilà experimentó una situación aún más dolorosa. El lateral izquierdo no pasó la revisión, pese a haber posado con la bufanda del equipo cerca de la sede.

El OM quería 20 millones por Imbula. Al final los puso el Oporto y después el Stoke lo fichó por 24. El medio zurdo no respondió

Entre los conflictos en materia de fichajes en aquel caliente verano de 2015 estuvo el nombre del mediocentro del Marsella Gianelli Imbula. El mediocentro belga estaba loco por la música. El agente, su padre, y él mismo esperaron y esperaron al Valencia, pero la inversión necesaria para convencer al club marsellés nunca se concretó. Nuno prefirió al jovencísimo Danilo Barbosa, procedente del Braga. Las temporadas continuaron con una especie de mal fario para fichar mediocentros, Ignacio Camacho (Málaga) y el croata Milan Badelj (Fiorentina) sirven como ejemplos hasta las llegadas de Francis Coquelin y Geoffrey Kondogbia.

En los primeros momentos de Peter Lim al frente del club, jugadores como Radamel Falcao y Jackson Martínez, manejados por Jorge Mendes, despertaron la ilusión de los aficionados sin que finalmente llegaran al equipo. Entre los delanteros conducidos por el súper agente que no terminaron como valencianistas sobresalen los jóvenes Anthony Martial y Rafael Leao, fichados por United y Milan. En el caso del primero se prefirió la experiencia de Álvaro Negredo. Otro '9' que siempre ha sido un quiero y no puedo -o a la inversa-, presente en una y otra en las listas de futuribles, es el Chicharito Hernández.

Martial compartió equipo con Kondogbia en el Monaco 2015. El Valencia no llegó a los 25 millones que querían por él

El futbolista de la factoría Mendes que ha podido vestirse, más recientemente, con los colores valencianistas ha sido el medio ofensivo Bruno Fernandes. El jugador que brilla con el Manchester United entró a finales de enero en la negociación con el Barcelona por Rodrigo Moreno. Pudo venir cedido por unos meses, pero al final todo se rompió.





Los Imposibles 2011-2020

*Rulli (Real Sociedad, 2015); Debuchy (Lille, 2012), Nico Pareja (Spartak Moscú, 2011), Nacho (Real Madrid, 2016), Dídac Vilà (Espanyol (2012); Imbula (O. Marsella, 2015), Camacho (Málaga, 2017), Bruno Fernandes (Sporting, 2019); Lass Bangoura (Rayo Vallecano), Kostic (Hamburgo, 2016) y Falcao (Monaco, 2014, 2015, 2019).

*Oblak (Benfica, 2014), Areola (PSG, 2017); Van der Wiel (Ajax, 2012), Hateboer (Atalanta, 2018), Rodrigo Caio (Sao Paulo, 2015), Sidnei (Benfica, 2016), Laguardia (Alavés, 2019), Marcano (Oporto, 2018), Badelj (Fiorentina, 2017), Martial (Monaco, 2014); Jackson Martínez (Oporto, 2014, 2015), Rafael Leao (Lille, 2019) y Chicharito Hernández (2018, 2019)

Los 'regresos interruptus': Raúl Albiol

Por último, queda la nostalgia de los 'regresos interruptus'. Si en el pasado los porteros Molina o Palop, o el lateral zurdo Nando, se quedaron con las ganas de volver a casa... Recientemente, ha sido el central Raúl Albiol el que más lo ha padecido en un par de ocasiones, en parte, por la dificultad que entraña entablar acuerdos con el presidente del Nápoles, De Laurentiis.

Este es solo un extenso repaso a aquellos fichajes imposibles del Valencia CF... ¿Qué hubiera pasado si algunos o muchos de ellos hubieran vestido la camiseta blanquinegra? ¿Quién sabe? Probablemente, si existiera una manera de regresar al pasado, conociendo lo vivido nadie cambiaría a Cañizares por Lehman ni a Rubén Baraja por Claude Makelele o Sergio González, los dos hombres que no pudo fichar Javier Subirats antes de pagar la cláusula de 2.000 millones del vallisoletano del Atlético de Madrid.