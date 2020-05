Así sería el regreso de Rafa Benítez, con dos fichajes

La Premier League y el resto del mundo están asistiendo con interés al cambio de propiedad del Newcastle. Pese a la polémica, la operación –300 millones de libras– debe resolverse a favor del fondo saudí a lo largo de esta semana. En los últimos días se ha hablado de fichajes importantes y de entrenadores, importantes también. Uno de ellos ha sido Mauricio Pochettino. Sin embargo, según la exclusiva de The Telegraph, el objetivo es recuperar a Rafa Benítez. El exvalencianista dejaría el Dalian chino para volver a St James' Park, donde dejó huella.

Benítez dejó el Newcastle en junio del año pasado por diferencias con Mike Ashley, el dueño que ahora va a traspasar el club. El objetivo del míster era propulsar un salto deportivo y se encontró con el grifo de la ambición cerrado. Poco después le llegó la oferta para dirigir el Dalian. Los saudíes buscan una figura que ilusione y sea capaz de liderar el proyecto. Benítez conoce Inglaterra y tiene valor añadido: la conexión emocional con la afición. El entrenador fue el hombre que dirigió el último ascenso a la Premier (2016/17, como campeón de la Championship) y mantuvo al equipo en la zona media en las dos temporadas siguientes, con mérito. Alan Shearer, leyenda de las 'Urracas', defendió su gestión y lamentó su marcha; con lo que eso significa.

Nombres en la agenda

La cascada de nombres no ha parado, pero, según The Telegraph, dos de las peticiones subrayadas por Rafa Benítez serían el central John Stones (Manchester City) y el centrocampista Ross Barkley (Chelsea), dos futbolistas ingleses y necesitados de protagonismo. Paso a paso. Por ahora, lo que se da por hecho es que Steve Bruce terminará la temporada, donde no deberían suceder sobresaltos. Después llegarán los movimientos. Rumores no faltan con John McGinn (Aston Villa), Coutinho (Barça) o Badiashile (Mónaco) entre los futbolistas relacionados. Benítez vuelven a ser protagonista de portada justo ahora que se cumplen 15 años de la gran final de Estambul, donde su Liverpool protagonizó una memorable remontada ante el Milan por la Champions.