SUPERPodcast La Tertulia de los Herejes se moja sobre Marcelino

Una nueva edición de la Tertulia de Los Herejes en SuperdeporteTv y Superdeporte Radio con Gauden Villas, Carles García Alemany, Lluis Sanchis y Carlos Bosch. En este lunes día 25 de mayo, el regreso oficial de la Liga, el proceso de renovación de José Luis Gayà y el primer aniversario de la Copa del Centenario que el Valencia CF ganó hace ahora un año en Sevilla ante el FC Barcelona han sido los principales temas, así como el regreso del Valencia BC a la Euroliga de manera oficial.

Bosch ha asegurado que Gayà va camino de superar al italiano Amedeo Carboni, algo con lo que Gauden Villas no está nada de acuerdo. La figura de Marcelino y su papel en el conjunto de Mestalla también han desatado la polémica. "Yo no adoro a Marcelino, me aburría soberanamente con el fútbol que hacía el Valencia CF2 ha dicho Gauden Villas, "hizo lo que tenía que hacer que para eso le pagaba religiosamente el club".