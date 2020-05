"¿Mi futuro? Ahora solo pienso en meternos en la Champions"

Rodrigo Moreno no está centrado en estos momentos en otra cosa que no sean los once partidos de Liga que tiene por delante y clasificar al Valencia CF para la próxima edición de la Liga de Campeones: "No es una situación en la que esté pensando ahora mismo, el futuro que tenemos son esos once partidos de Liga, son muchos partidos y muchos puntos, 33, y estamos a siete de nuestro objetivo que es estar entre los cuatro primeros. Queda mucho para empezar a hablar de estos temas, ya sé que estos últimos veranos me ha tocado vivirlo de muy cerca, lo entiendo y lo acepto pero ahora mismo no es momento. Sigo diciendo que estoy muy feliz aquí, mi hija nació aquí, hemos celebrado el aniversario de la Copa, son seis años ya con tristezas y también muchas alegrías y estoy muy a gusto en el Valencia CF".

En una entrevista concedida al programa de radio El Partidazo de Cope, además de hablar sobre su futuro, el delantero valencianista ha repasado los temas de actualidad del conjunto de Mestalla y el regreso de la competición de liguera. Y no se mordió la lengua a la hora de valorar la extraña situación que se vivió a principios del pasado mes de marzo, cuando el Valencia CF jugó en Mestalla ante la Atalanta a puerta cerrada: "El Atlanta-Valencia y el Valencia-Atlanta sin duda fueron focos de contagio importantes. Hubo cosas incoherentes. Jugar a puerta cerrada fue de cara a la galería, porque los aficionados italianos viajaron. Metimos el polvo debajo de la alfombra y no reaccionamos hasta que empezó a morir gente".

También dio su opinión sobre la barbacoa de los jugadores del Sevilla: "Está claro que se han equivocado, y ya está. Está claro que es algo que no se debe hacer, tenemos que ser responsables. No sólo de cara a La Liga, sino que tenemos que ser ejemplo para los demás y ser los primeros en cumplir con lo que tenemos que hacer".

Sobre el regreso de la Liga el once de junio

"Está claro que si tienes más tiempo, mejor, pero no podemos pretender que todo sea como si nada hubiese pasado. Los dos meses de parón se van a notar. En los primeros partidos no vamos a volver como nos fuimos".



¿Miedo a las lesiones en el regreso?

"Yo no voy a jugar con miedo a lesionarme. Jugando tantos partidos seguidos te expones más a lesionarte. Conlleva un esfuerzo físico y psicológico muy grande, pero es lo que hay. Nos tenemos que adaptar. No nos queda otra".



Jugar a puerta cerrada

"Jugar a puerta cerrada es feo. No te sientes en un partido oficial, parece un partido de entrenamiento. El que mejor se adapte a esa nueva situación durante estos 11 partidos va a sacar más provecho".

