Pezzella, alternativa del Valencia CF a Garay

El Valencia CF ha puesto sus ojos en el central de la Fiorentina Germán Pezzella, argentino de 28 años que está en el mercado y por calidad/precio encaja en los planes del club de Mestalla para reforzar la defensa de cara a la próxima temporada. Tal como ha adelantado SUPER, el argentino con pasaporte italiano acaba contrato en 2022 pero todo indica que este verano saldrá y el Valencia es uno de sus posibles destinos.

El Valencia se está moviendo en dos direcciones, un jugador de perfil zurdo y de futuro como el portugués Diogo Leite, y el de Pezzella, futbolista más veterano que vendría a ser la alternativa a Ezequiel Garay, que está a poco más de un mes de concluir su contrato y además tiene por delante todavía algunos meses de recuperación de su grave lesión de rodilla.

Diestro, argentino, conoce LaLiga y vendría a aportar a la defensa una amplia experiencia en la élite. Son los puntos que hacen de él un posible recambio de Garay, cuyo distanciamiento con el Valencia CF ahora mismo es evidente. No se han producido recientemente acercamientos para renovarlo y cada día es más improbable que los haya. Pese a que el club le agradeció publicamente su actitud al liberar su ficha para que se pudiera fichar un sustituto, cosa que finalmente no se hizo, la relación entre las dos partes no pasa por su mejor momento.

Precisamente, Garay se expresaba este lunes con un tono nostálgico para recordar el título de la Copa del Rey conquistado hace un año, un mensaje que dejaba cierto aroma a despedida: "Pase lo que pase SIEMPRE recordaré no solo este día con orgullo, sino todos los vividos. Si algo quiero mantener en mi recuerdo, es la felicidad que me ha producido el universo de este club, mis compañeros, personas del equipo técnico y por supuesto su gran afición".

