Abonos: Comunicado Oficial del Valencia

El Valencia CF ha hecho público un extenso comunicado para trasladar a abonados y aficionados en general las decisiones tomadas respecto a la renovación de abonos y compensación por los partidos de la temporada 19/20 que no se disfrutarán debido a la prohibición de realizar acontecimientos deportivos con público en las gradas. Este es el contenido íntegro del comunicado:

El Valencia CF mantiene su condición a todos los abonados hasta la de renovación 2021/22 y ofrece distintas opciones de compensación por los partidos a puerta cerrada de la temporada 2019/20.

En un contexto difícil para todos, el Valencia CF quiere ayudar a mantener, más que nunca, un fuerte vínculo de pasión y confianza entre el club y su afición y, de modo muy especial, con sus más de 40.000 abonados. La considerable disminución de ingresos de la entidad y, sobre todo, la incertidumbre por la evolución del fútbol en los próximos meses (es imposible saber cuándo y cómo vamos a poder volver a reunirnos en Mestalla) hacen más importante si cabe la unión con los aficionados más fieles, los abonados, que en numerosos casos llevan muchos años renovando su pase. Queremos ayudarnos mutuamente para que ese vínculo del Sentiment sea más fuerte que nunca.

Por todo ello, el Valencia CF ha decidido mantener durante la temporada 2020/21 su condición a todos sus abonados actuales de forma gratuita. Eso supone que en la siguiente campaña de renovación de abonos -posiblemente para la temporada 2021/22, a expensas de las autoridades sanitarias- todos los abonados verán conservada su antigüedad, la elección de asiento, los descuentos acumulados en la 2019/20 por alta asistencia y por el uso del sistema de Asiento Libre.

Además de esta medida general, que reconoce su estatus de aficionados más fieles, el Valencia CF va a añadir importantes ventajas a aquellos abonados que acepten ayudar a la entidad en la complicada situación actual, como forma de valorar su gran compromiso.

Una de estas ventajas, para los partidos de la temporada 2020/21 en que Mestalla se pueda abrir al público, será la prioridad en la adquisición de las entradas (en el caso de que sea posible, el Valencia CF lanzará un pack de entradas para varios partidos) con un precio muy reducido respecto al del público en general, ya que, ante la incertidumbre actual, el Valencia CF no tendrá la posibilidad de ofrecer un abono de tipo anual para la campaña 2020/21.

Todos los abonados recibirán en las próximas fechas una comunicación personalizada para acceder a una plataforma online (actualmente en desarrollo) en la que indicar su elección entre las tres opciones que el VCF pone a su disposición para que el club y su afición se apoyen y beneficien mutuamente, en esta coyuntura inédita y difícil para todos:

- Renunciar a la devolución del importe del abono correspondiente a los partidos de LaLiga de esta temporada no disfrutados.

- Ventajas para los abonados que elijan la opción 1: Hasta que el VCF pueda poner en marcha una campaña de renovación de abono de temporada, quienes elijan esta opción tendrán plazo preferente y prioridad (en caso de existir limitación de aforo) sobre el resto de abonados, con un 50% de descuento respecto al precio para el público en general en la compra de las entradas y/o packs de partidos que el club pueda poner a la venta a lo largo de la 2020/21, en los plazos y condiciones que las autoridades sanitarias indiquen, así como descuentos especiales en tiendas oficiales.

- Recibir la devolución en forma de descuento para la siguiente campaña de renovación de abonos que será superior al importe correspondiente a los partidos sin público de la LaLiga 2019/20.

- Ventajas para los abonados que elijan la opción 2: Hasta que el VCF pueda poner en marcha la próxima campaña de renovación de abono de temporada, quienes elijan esta opción tendrán plazo preferente y segunda prioridad (en caso de existir limitación de aforo) sobre el resto de abonados, con un 50% de descuento respecto al precio para el público en general en la compra de las entradas y/o packs de partidos que el club pueda poner a la venta a lo largo de la 2020/21, en los plazos y condiciones que las autoridades sanitarias indiquen, así como descuentos especiales en tiendas oficiales.

- Exigir el reembolso del importe correspondiente a los partidos de LaLiga 2019/20 que se disputen a puerta cerrada, en los plazos y procedimientos que el VCF habilitará para ello y de los que informará próximamente.

-Hasta que el VCF pueda poner en marcha la próxima campaña de renovación de abono de temporada, quienes elijan esta opción tendrán un 10% de descuento respecto al precio al público en general para adquirir las entradas y/o packs de partidos que el club pueda poner a la venta a lo largo de la 2020/21 (hasta disponibilidad), en los plazos y condiciones que las autoridades sanitarias indiquen.

Proceso de devolución de las entradas adquiridas para los partidos de LaLiga en Mestalla

Debido a las circunstancias actuales derivadas del COVID-19 y siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, el Consejo Superior de Deportes y LaLiga, en el caso de que se reanude la competición, los partidos que faltan por disputar de LaLiga 2019/20 se disputarán a puerta cerrada. Por ello, el Valencia CF va a proceder a la devolución de las entradas adquiridas para dichos encuentros.

- Información del procedimiento de devolución de entradas compradas de los partidos de LaLiga que no se han disputado en Mestalla:

¿A QUÉ PARTIDOS AFECTA?

Valencia CF vs. Levante UD

Valencia CF vs. CA Osasuna

Valencia CF vs. Athletic Club

Valencia CF vs. Real Valladolid

Valencia CF vs. RCD Espanyol

REEMBOLSO DE ENTRADAS COMPRADAS ONLINE:

A todos aquellos que compraron la entrada a través de la web www.valenciacf.com, el Valencia CF procederá a la devolución del importe por el mismo medio de pago con el que se formalizó la transacción sin que el comprador tenga que realizar ninguna gestión.

REEMBOLSO DE ENTRADAS COMPRADAS DE FORMA PRESENCIAL EN TAQUILLAS Y MEGASTORE:

-Paso 1. Pedir cita:

Del 28 de mayo al 3 de junio, aquellas personas que compraron entradas de uno de los partidos de LaLiga que aún no se han disputado en Mestalla han de llamar al teléfono 963937126 para concertar una cita y proceder a la devolución.

El horario de atención para concertar cita es de lunes a viernes: de 9 h a 14 horas y de 15 h a 18 horas.

-Paso 2. Fechas y lugar en las que se procederá a la devolución:

Se realizarán del 4 al 12 de junio, debiendo acudir el interesado en la fecha y hora concertadas previamente.

Solo se procederá al reembolso de la entrada en las Taquillas de Mestalla, aunque en su día la comprara en la Megastore.

-Paso 3. ¿Qué documentación deben presentar en las taquillas Mestalla?

Será imprescindible presentar las entradas adquiridas y el DNI.

Información adicional a tener en cuenta:

Por motivos de seguridad, les rogamos que todos aquellos interesados deben acudir el día y la hora fijada de su cita, manteniendo en todo momento las distancias de seguridad e higiene.