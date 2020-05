Mendieta se reunió con Peter Lim en Londres y Singapur

Gaizka Mendieta reconoce que le gustaría volver algún día al Valencia CF y que, de hecho, tuvo conversaciones con Peter Lim que no terminaron en acuerdo. En una entrevista publicada este miércoles por el diario As en la que repasa su trayectoria, el que fue capitán del Valencia confirma que "he tenido varias reuniones con Lim en Londres y en Singapur, pero el papel que él pensaba para mí en el club era distinto del que yo quería, así que no llegamos a un acuerdo. Me hubiera gustado volver para trabajar para el club".

En la entrevista, Mendieta cuenta también que "es cierto que el Madrid quiso ficharme, pero no lo era menos que yo sabía que sería imposible. El Valencia no iba a perdonar ni una peseta de mi cláusula, porque las relaciones entre los clubes se deterioraron después de lo que había pasado con Mijatovic". También que la espinita que le quedó clavada al concluir su carrera fue no haber vestido la camiseta del Athletic: "la Lazio primero me permitió hablar con el Athletic, pero después rompió las negociaciones. Fue en la época de Zubizarreta como director deportivo. La verdad es que me hubiera gustado jugar en el Athletic y es una de las cosas que me ha quedado por cumplir".