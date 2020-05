SUPERPodcast: ¿Garay? "El Valencia CF no es una ONG"

Nueva edición de La Tertulia de Los Herejes en Superdeporte Radio y SuperdeporteTV con Carles García Alemany, Gauden Villas, Lluis Sanchis y Carlos Bosch.

La última hora de Pezzella y los planes del Valencia CF con respecto al central de la Fiorentina y la actual situación del argentino Ezequiel Garay, que a poco más de un mes para que finalice su contrato, no ha renovado con el conjunto de Mestalla. Es más, en estos momentos no ha contactos entre las partes. Al respecto, Gauden Villas ha sido claro: "El Valencia CF no es una ONG".

Especial mención a la iniciativa del club blanquinegro y CaixaBank, que a través de la ONG Banco de Acción Soldiaria, cooperan para repartir alimentos en el estadio de Mestalla para las familias más afectadas por la pandemia del coronavirus.

Además, los primeros descartes de Albert Celades, la última polémica con el 'troceado' de la lona de a final de Copa de Sevilla de de 2019 y como plato final, la polémica entrevista de Labeyrie, jugador del Valencia BC, en L'Equipe.

