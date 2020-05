Negredo y Fran Villalba, juntos

Álvaro Negredo y Fran Villalba podrían unir sus caminos la próxima temporada en el Almería. Los dos exjugadores del Valencia CF forjaron en 2015 una amistad que ha perdurado con el paso del tiempo y que ha traspasado lo futbolístico. Negredo fue una de las personas que más y mejor cuidó de Fran cuando el canterano dio el salto al primer equipo de la mano de Gary Neville. Álvaro fue como un padre futbolísitico para Fran.

Desde entonces, mantienen un contacto directo. De hecho, Negredo ayudó desde la distancia a Fran a su llegada a Almería en el mercado de invierno. Conectaron en los partidos y en los entrenamientos y también lo han hecho en la vida real en una relación de admiración, respeto y mucho cariño. Ahora sueñan con volver a jugar juntos la próxima temporada en el Almería en primera. Sería un escenario perfecto para los dos.

Los planes de VILLALBA

Fran Villalba se ha convertido en una de las sensaciones del Almería de José María Gutiérrez 'Guti' que lucha por el ascenso a Primera. Fue titular en tres de los cuatro partidos de febrero, marcó un golazo al Huesca y dejó un gran sabor en el espectacular 4-0 al Deportivo de La Coruña el 7 de marzo antes de parar la competición por el coronavirus. Fran llegó al Almería en enero en una cesión, según ha podido saber Superdeporte, con opción de compra obligada si el equipo asciende a Primera. El Almería también dejó abierta la posibilidad de renovar su cesión a final de temporada en el caso de que no hubiese ascenso.

Fran sabe que hay clubes españoles que lo están siguiendo y que el Valencia, ahora todavía más con Corona en la secretaría técnica, tiene derechos sobre él y está atento a sus actuaciones, pero por la cabeza de Villalba ahora solo pasa el ascenso con el Almería. De momento, son terceros a solo 6 puntos del líder Cádiz y 5 del segundo, el Real Zaragoza. Fran se siente muy feliez en Almería por la ciudad, por el club y por el estilo de juego de toque que ha implantado el exmadridista Guti.

El deseo de NEGREDO

Negredo, ídolo de la afición del Almería, está como loco por volver a la siempre será su 'casa'. El delantero de 34 años, que termina contrato con el Al-Nasr esta temporada, fue uno de los objetivos del Almería en el mercado de invierno y ahora ha vuelto a la carga de cara a la próxima temporada con la ilusión que sea en Primera División. Las conversaciones están abiertas, el club no ha dejado de hacer guiños al jugador en las redes sociales y el propio Negredo no esconde públicamente sus deseos.

"Se me acaba el contrato esta temporada. Veremos qué pasa. Escucharé ofertas. Tengo una oferta de un equipo de Abu Dabi pero solo me dan un año. Me gustaría un equipo español. Me gustaría volver a jugar en España, de momento no hay nada con el Almería... pero me queda un último baile en Europa", decía en declaraciones a Onda Cero. Hasta su excompañero Pellerano ha reconocido que ha hablado con el madrileño sobre su posible vuelta: "Ojalá vuelva, sé que está cerca. Almería genera ese sentimiento en el que él sería lindo que volviese", aseguraba.