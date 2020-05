Esta es la portada de SUPER de este viernes, 29 de mayo

El portugués del Valencia CF Gonçalo Guedes no quiere dejar pasar estas once jornadas finales de LaLiga para volver a ser el futbolista que nos enamoró, y que no ha aparecido en toda la temporada. Llega fuerte, rápido y con ganas de ser determinante para el regreso a la Champions League. Para Celades no ha pasado desapercibido.

La elección de Bojan Dubljevic como mejor pívot de la historia de Valencia Basket y las claves de la elección de València para ser sede de la Fase Final de la Liga Endesa copan la actualidad taronja. También los cracks que estuvieron cerca de fichar en alguna ocasión por el Levante UD, que ultima los preparativos para debutar en su nuevo feudo de La Nucía.

Y, por supuesto, este viernes último día para inscribirse en la I Carrera Solidaria Virtual #TOTSGUANYEM, que celebramos a lo largo de este sábado en beneficio de Cruz Roja RESPONDE y la lucha contra los efectos del COVID-19.