La promesa de Maxi Gómez para el final de LaLiga

Maxi Gómez es el gran fichaje de Albert Celades para las últimas once jornadas de LaLiga. El delantero del Valencia CF se ha recuperado fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo y ya entrena como uno más en la ciudad deportiva de Paterna. El uruguayo es el máximo goleador del equipo con 10 tantos junto al capitán Dani Parejo y está con muchas ganas de aportar al equipo nuevos goles para alcanzar el objetivo Champions. No promete una cifra de goles en la jornada 38. Su promesa es "sacrificio y la humildad en el trabajo que tienen que estar. Si no hago goles ayudo al equipo a correr, que es fundamental", asegura.

El charrúa espera que con su trabajo y sus goles en este tramo final de la temporada el Valencia logre una de las cuatro plazas de Liga de Campeones. "Un club como el Valencia CF, por la afición que tiene y por cómo es el club, aspira a estar ahí arriba y lo vamos a conseguir, paso a paso, siempre partido a partido. Ojalá lleguemos lo más arriba posible, que es lo que queremos", explicaba. Estas son sus declaraciones al club completas:

¿Cómo está?

Muy contento de volver a entrenar con los compañeros, de dialogar con ellos, la verdad que muy feliz y preparándonos de la mejor manera para cuando arranque LaLiga.

¿Cuáles fueron sus sensaciones al poder incorporarse al grupo?

Las sensaciones de entrenar con el grupo y el cuerpo técnico fueron muy buenas, hay que seguir adelante.

¿Cómo ha llevado el proceso de recuperación de la lesión teniendo en cuenta las restricciones a causa del coronavirus?

Tuvimos mucho diálogo con el doctor, me explicaban el trabajo que tenía que hacer, pero la verdad es que a la hora de masajear no se podía. Ahora estamos muy contentos de estar acá de vuelta.

Te hemos visto trabajar muy duro en casa durante el confinamiento en tu puesta a punto.

Hacía cinta en casa, pesas, el trabajo que me mandaban y lo llevaba al día, pero siempre trabajando duro para volver más fuerte que nunca y ayudar al equipo, que es fundamental.

Todo apunta a que a partir del día 11 de junio regresa LaLiga, sería una muy buena noticia.

Queremos jugar lo antes posible, estar dos meses sin jugar ni tener un partido cuesta. A la hora de entrenar y la motivación cuesta un poco, pero ahora se viene LaLiga que es lo más lindo.

Quedan once partidos por disputarse, la clasificación está apretada y un objetivo por cumplir.

Un club como el Valencia CF, por la afición que tiene y por cómo es el club, aspira a estar ahí arriba y lo vamos a conseguir, paso a paso, siempre partido a partido. Ojalá lleguemos lo más arriba posible, que es lo que queremos.

Es el máximo goleador del equipo con 10 tantos junto a Parejo, estará con muchas ganas de aportar al equipo nuevos goles para alcanzar el objetivo.

Uno siempre quiere hacer goles, a veces llegan, otras no, pero siempre el sacrificio y la humildad en el trabajo tienen que estar. Estoy muy cómodo en eso, si no hago goles ayudo al equipo a correr, que es fundamental, pero siempre pensando en ayudar al equipo a que aspire adelante.

Para afrontar de la mejor manera lo que resta de competición es importante prepararse física y mentalmente dadas las nuevas circunstancias, ¿cómo está el equipo?

Al equipo lo veo con mucha fuerza, se habla mucho en el grupo de WhatsApp que tenemos, la verdad es que está muy fuerte y queremos que empiece ya LaLiga para afrontar los partidos que quedan y acabar lo más arriba posible.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición que no va a poder estar en Mestalla?

A la afición del Valencia CF la viví cuando venía con el RC Celta a Mestalla, es muy dura, transmite muchas cosas, son el jugador número 12 y da mucha fuerza desde fuera cuando el equipo pasa por momentos malos en los partidos en los que la afición empieza a cantar y a motivar a todos. La verdad es que nos da mucha fuerza y siempre vamos a estar juntos en todos los sentidos, sea ahora, después o cuando sea. Hay que darle para adelante los partidos que queden.