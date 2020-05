La emotiva carta de despedida de Mari Paz

Con un mensaje pausado en las redes sociales, se ha despedido la jugadora más relevante dela historia del Valencia CF: Mari Paz Vilas. La gallega de 32 años, una de las diez futbolistas que se van sin renovar sus contratos, pone fin a un ciclo exitoso de siete temporadas. Durante todo ese tiempo Mari Paz ha superado la cifra de 130 goles con la camiseta blanquinegra.

"Cuando llegué no podía imaginar lo que sería capaz de lograr aquí. Escribir mi nombre en la historia de uno de los clubes más grandes del mundo es el sueño que todo profesional desea alcanzar", escribe la jugadora entre sus líneas en las diferentes redes y que sirven de despedida.

Las 132 dianas de Mari Paz son más que las logradas por David Villa, un simple dato que ajusta la magnitud de la futbolista internacional. Esta temporada, incompleta para todo por culpa del coronavirus, se marcha con ocho dianas en su haber. El equipo se salvó como consecuencia de que la Federación decretase el fin de la competición sin descensos.

"Cuando pensaba en una despedida del club que amo nunca imaginé que sería de esta manera, pero la situación no ha dejado otra alternativa". Así empieza la carta con la que Mari Paz dice "hasta pronto". Sí, la goleadora se resiste a decir adiós y confiesa su voluntad de volver a trabajar en el futuro en el Valencia CF, club al que ha aprendido a amar tras siete intensas temporadas.

A continuación, algunas de las frases más intensas de la despedida de Mari Paz, que agradece el apoyo de compañeras, técnicos, médicos y aficionados, a los que pide que no dejen de "navegar al lado de este equipo" porque las jugadoras los "necesitan".

Soñaba con retirarse en el Valencia

"Sabía perfectamente que este momento tenía que llegar algún día, aunque no pensé que fuese tan pronto. Me hubiera encantado colgar las botas aquí, vestida de blanquinegra y con las alas desplegadas para volar alto por este escudo, pero la realidad es otra y tengo que poner fin a siete años en un club que me ha robado el corazón"

"Me habéis regalado siete años de felicidad absoluta. Cuando llegué no podía imaginar lo que sería capaz de lograr: escribir mi nombre en la historia de uno de los clubes más grandes del mundo es un sueño que todo profesional desea alcanzar"

"... gracias a los trabajadores del club, que viven en las sombras, pero sin los cuales no tendríamos tantas facilidades día tras día"

"Espero que esto sea un hasta pronto y poder volver en el futuro a este club que ya es mi casa. Te amo, Valencia! Sempre Amunt!".