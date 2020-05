"¡Mírame!": El mensaje reivindicativo de Mangala

Mientras apenas entra en los planes de futuro del Valencia CF, lo cierto es que Eliaquim Mangala se centra en el día a día de los entrenamientos, con el objetivo de aprovechar la más mínima oportunidad que pueda 'rascar' de Albert Celades en las 11 jornadas que quedan hasta el final de la temporada. Desde la vuelta a la Ciudad Deportiva, la preferencia del cuerpo técnico ha sido siempre la de acompañar a Gabriel Paulista con Mouctar Diakhaby en los diferentes grupos de trabajo y ejercicios tácticos. Pese a una negativa perspectiva para él, Mangala no se rinde.



Tras la sesión de este viernes, el defensa francés ha lanzado un escueto mensaje en redes sociales mediante el que evidencia que por su parte no va a quedar. En una especie de juego de palabras el ex del Manchester City reclama atención. "Look at me" (mírame, con el verbo mirar destacado)", escribe junto a los emoticonos de unos ojos y una pelota de fútbol. Las etiquetas tampoco tienen desperdicio: #Amunt, #TrainingDay (día de entrenamiento) y #M4NG4LA, su nombre y su dorsal en letras mayúsculas.





Entrenamientos on line con Seth Minter

Fotografía de 2019 con Seth Minter en Miami, en el confinamiento ha recurrido a él a través de la tecnología Valencia CF

La realidad es que Mangala nunca ha bajado los brazos en momentos difíciles durante su segunda etapa en el Valencia, donde tiene contrato hasta junio de 2021. El principal hándicap al que se ha enfrentado, tras recuperarse de una grave lesión de rodilla que le apartó durante casi dos años de jugar en la élite, ha sido laPartidos completos contra Villarreal Betis , Atalanta, Atlético ... y 45 minutos frente a la Real Sociedad , jornada en la que el técnico catalán lo sustituyó en el descanso por el joven Hugo Guillamón Es un hecho que la vuelta para un jugador que llevaba tanto tiempo inactivo resultó excesivamente abrupta y nada progresiva, como suele ser lo recomendado en este tipo de casos. Mangala ayudó al equipo como pudo y limitado por las circunstancias. Ahora,y ganarse un espacio; es decir, minutos de rotación para la pareja titular con la que el Valencia reiniciará la Liga frente al Levante: Gabriel Paulista y Diakhaby.El mensaje de Eliaquim Mangala tiene trasfondo.Este segundo ciclo del galo en el Valencia está siendo mucho más duro que el primero. Más allá de los compañeros, En los últimos tiempospara reforzar el centro de la defensa.A pesar de los pocos minutos que ha jugado, los compañeros destacan de Mangala su enorme dedicación al trabajo. Cuida cada detalle que envuelve al futbolista profesional, como el de la alimentación. Contra la adversidad, el central ha canalizado sus energías en prácticas como la lectura, el yoga y, sobre todo, los entrenamientos.Sin duda, él ha sido uno de los futbolistas que más finos llegó tras el confinamiento. Durante ese periodo Elia ha recurrido al famoso preparador norteamericano que ya le ayudó a mantenerse en forma en otros momentos de su carrera, Seth Minter. Mangala y elhan estado en contacto para trabajar el cuerpo del futbolista durante las semanas de cuarentena, a través de la milagrosa tecnología de las