"Voy a dar el cien por cien por la camiseta del Valencia"

Al mismo tiempo que en Italia se hacen eco del acuerdo entre Valencia y Roma para prolongar su cesión hasta final de temporada, Alessandro Florenzi manifiesta que se centra "en dar el 100 % por la camiseta del Valencia CF". En una entrevista a 'VCF Media' el lateral italiano admite que para él, casi un recién llegado a València cuando estalló la crisis sanitaria de la Covid-19, ha sido especialmente difícil la situación tanto por no poder demostrar al aficionado la clase de futbolista que es, como por la imposibilidad de sentir el calor de un público como el de Mestalla.

Esta es la entrevista íntegra a Alessandro Florenzi, que jugará cedido hasta que acabe la Liga y luego los dos clubes volverán a estudiar su situación.

¿Cómo se encuentra?

"Estoy muy bien. He intentado aprovechar al máximo los dos meses en casa para ponerme en la mejor forma posible. Estamos con los entrenamientos en grupos y esperamos unirnos todos lo antes posible y volver a ser equipo porque queremos empezar de la mejor forma posible la temporada"

Situación personal

"No ha sido fácil porque al principio jugué tres partidos. Cogí la varicela, luego vino la Covid-19. No he podido disfrutar del ambiente de València, de todo lo que se respira en el estadio con los 'tifosi'. Tengo ganas de poder disfrutar del fútbol en València. Tengo muchas ganas de mostrar lo que puedo hacer a toda la afición del Valencia"

Jugar sin afición

"No será sencillo, todos conocen la fuerza qu tiene la afición del Valencia, se vio incluso en el partido de vuelta contra la Atalanta en la Champions, apoyaron hasta desde fuera del estadio. Es una lástima para nosotros que no puedan entrar, sabemos cuánto empuja Mestalla, son nuestro jugador 12. Será muy diferente y difícil jugar sin ellos, pero queremos darle una alegría en este momento de dificultad. Lo vamos a dar todo dentro del campo"

Entrenamientos en la ciudad

"He salido alguna vez a correr por el Río cuando se podía y ver a tanta gente con la camiseta del Valencia me pone muy contento"

¿Qué sintió al volver con los compañeros a Paterna?

"Nuestro trabajo es nuestra pasión. El balón nos enciende la llama en el interior. No veo la hora de volver a jugar partidos, tenemos muchas ganas"

¿Ha sido difícil el confinamiento?

"No estábamos acostumbrados a tanto tiempo en casa. He disfrutado al estar con mi hijo y jugar con él. Tampoco estaba habituado a ver tanto tiempo a su papá. He trabajado mucho para estar a punto"

¿Cuál es el objetivo?

"Mi objetivo es ayudar al equipo. Quiero dar el 100 % por esta camiseta, luchar del minuto 1 al 90. En lo colectivo nuestra meta es ganar el máximo de partidos, hay ganas de luchar por esta camiseta. Y estamos preparados para dar batalla"

11 jornadas para ir a por todas

"Debemos pensar en ir partido a partido, dar nuestra mejor versión. Sumar el mayor número de victorias para el objetivo, que a día de hoy está a nuestro alcance"