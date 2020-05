Este es el plan de la Liga para volver a los estadios

La evolución positiva en la crisis del coronavirus, con un descenso significativo en la transmisión del virus en las últimas fechas, permite a la Liga hacer una previsión optimista y esperanzadora en cuanto a la vuelta de los aficionados a los campos antes de que concluya este año 2020. La patronal de clubes tiene programada su propia desescalada para que a partir de la temporada 2020/21 los seguidores puedan entrar a los estadios de manera progresiva.



Según se indicó en la noche del viernes en 'El Partidazo' de la Cadena Cope, el plan de la Liga es que el 12 de septiembre comience la próxima campaña de Liga con la presencia de público en las gradas hasta cubrir el 30 % del total de los aforos. La cifra aumentaría hasta la mitad de la capacidad de los estadios en el mes de noviembre, dejando el objetivo del 100 % para enero de 2021.





El Valencia ya tuvo que jugar a puerta cerrada el 10 de marzo en Champions ante la Atalanta

Los meses de invierno marcarán la desescalada real

Evidentemente, para el cumplimiento de este planteamiento de la Liga los protocolos de seguridad higiénica en todos los campos de Primera y Segunda División serían muy estrictos.No obstante,. Por el momento, lo único que ha aprobado el Ejecutivo de Pedro Sánchez es que la Liga se reactive en la semana que empezará el lunes 8 de junio y concluya el 19 de julio. Así la competición española arrancará el jueves 11 con el derbi entre el Betis y el Sevilla aspecto en el que tendrán también algo que decir la Real Federación Española de Fútbol, el sindicato de futbolistas AFE y el propio CSD. Incluso, los clubes por separado.La meta a la que todos quieren llegar, la normalidad de las gradas llenas de público, según la idea que maneja la Liga, se alcanzaría con el inicio del nuevo año. Sin embargo, esta es una realidad todavía en el aire y que dependerá de las decisiones que tome Sanidad en función de la evolución de la pandemia.En este sentido,La aparición del color ha favorecido la lucha contra el virus y los técnicos que asesoran al Gobierno contemplan laPese a ello, desde Sanidad se confía en que cuando llegue ese momento los índices de transmisión sean menores debido a una mayor concienciación frente a un enemigo que ya no será un absoluto desconocido.Lo cierto es que, a día de hoy, las previsiones pueden ser más positivas que las hechas a finales de abril, cuando se delimitó desde el CSD y el Gobierno, y así se transmitió a la Liga, que el fútbol no volvería a abrir sus puertas hasta 2021 Todavía la Liga no ha concretado las medidas que tendrían que adoptar los clubes para el tránsito en el estadio de sus seguidores, pero habráLas gradas comenzarán a repoblarse dejando asientos vacíos entre espectadores.