André Gomes juega al 'futebol para a vida' con Futre y Mourinho

Ibra, Paulinho, Daniel Almeida, Sandro y Dinamite, jugadores del Real SC, y Hugo Machado, del Loures, no podían imaginar la repercusión que tendría su iniciativa solidaria 'Futebol para a vida'. Los seis juegan en el Campeonato de Portugal, tercera división semiprofesional en el país vecino, y decidieron hacer un frente común, lejos de los terrenos de juego, para combatir las penurias económicas que la crisis de la Covid-19 provocaría entre sus compañeros: esos futbolistas no profesionales que no tienen firmados contratos millonarios.

La misión consistía en recogidas de alimentos a diario, búsqueda de utensilios necesarios para una vida digna, como por ejemplo un sofá o una tablet para que los jóvenes de las familias puedan seguir asistiendo a clases virtuales, o una recolecta de donativos en la página web: www.futebolparaavida.pt. Para estos jugadores no mediáticos la lucha no era nada sencilla; sin embargo, la entrada en acción de compañeros de profesión más conocidas significó un verdadero impulso. En especial, los mensajes en vídeo de dos hombres: la leyenda protuguesa Paulo Futre y el mejor entrenador de Portugal, Jose Mourinho. A partir de ahí, el impulso cada vez fue mayor. Uno de los últimos en unirse ha sido un ex jugador del Valencia, André Gomes.

Los donativos en la web alcanzan ya los 35.000 euros y estrellas como Bruno Fernandes (Manchester United) han realizado aportaciones de peso como los 1.600 euros obtenidos con la subasta de una camiseta usada antes de que estallase la crisis con el United. La solidaridad de 'Futebol para a vida' se ha hecho viral en Portugal. Es todo un éxito. Más allá de las ayudas a las familias de los jugadores más desprotegidos -como en España, la Fedeación suspendió todos los torneos no profesionales con las reducciones salariales y de jornada que eso supone-, la campaña ha asistido a más de 300 personas con dificultades para subsistir en el día a día fuera del ámbito del fútbol.

Este es el llamado que hace André Gomes, ex jugador del Valencia entre 2014 y 2016. "Somos todos del mismo equipo. Júntate a mí y estate seguro de que marcaremos la diferencia. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, no dudes, ven al sitio www.futebolparaavida.pt".

La lista de personalidades del fútbol luso que ayudan a los más necesitados a través de 'Futebol para a vida' es interminable: Mourinho, Bernardo Silva, Quaresma, Eder, André Gomes, Bruno Fernandes, Futre, Sergio Coincençao, Marco Silva, Rui Fonte, Diogo Dalot, Beto, William Carvalho, el seleccionador Fernando Santos, Rúben Amorim, Rui Patrício, Cédric, José Fonte, Nélson Semedo, Antunes, Joao Mario, Joao Félix, etc.

André Gomes, que ha dicho recientemente que recuerda su paso por Mestalla como su etapa más feliz, se destaca por su implicación en causas con calado social. Además su participación en 'PalyersTogether' (jugadores de la Premier que se ofrecieron a ayudar al sistema nacional de salud inglés), semanas antes de su vuelta a la competición con el Everton, tras recuperarse de una grave fractura de tobillo, el centrocampista luso quiso compartir su tiempo y su ánimo con un aficionado del equipo 'blue' muy especial.

Así lo contó André en redes sociales: "Tuve la oportunidad de sorprender a Ashley, a su amada familia y a algunos de sus amigos. Tuvimos un día increíble juntos. Ashley es un gran fan del Everton y por degracia le diagnosticaron cáncer de páncreas. Supe de su historia. Me inspiró, nunca olvidaré este tiempo que tuvimos juntos. Hoy hemos ganado dentro y fuera del campo ¡Felicidades equipo por el fantástico regreso y gracias Ashley por tu fuerza, coraje y pasión! Estaré aquí apoyándote a ti y a tu familia! Vamos, blue!".

Instagram André Gomes