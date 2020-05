La pesadilla de Vieri: "Ayala pegaba como un herrero"

Christian Vieri, exdelantero del Inter, Juventus, Milán o Atlético de Madrid, ha sido el protagonista de una entrevista en la revista italiana SportWeek, producida por la Gazzetta dello Sport. El italiano ha recordado una anécdota con su compañero Nicola Ventola en la que no esconden el miedo que le tenían a Roberto Fabián Ayala dentro del campo cuando se enfrentaban a él. Del exjugador argentino del Valencia CF dice con cariño y sobre todo admiración que pegaba como un "herrero" y que "nunca vio a a un defensor tirar llamas como Ayala".

"Nicola (Ventola) es un chico de oro, bueno, decente, pulcro y luego es muy divertido, puede cantar y tiene una gran sentido del humor. Era un atacante realmente fuerte. Sin las miles de lesiones que tuvo lo habríamos visto durante mucho tiempo en la selección. Una vez en competición europea tuvimos que enfrentarnos al Valencia. Estaba un poco lesionado. Entonces me acerqué a Nicola y le dije, riendo: '¡Oh te marcará Ayala, golpea como un herrero! Al día siguiente salió del campo hinchado como un melón. Nunca he visto a un defensor tirar llamas como Ayala", decía.

Ayala siempre tuvo también palabras de elogio para Vieri y reconoce que tenía que marcarle muy "de cerca". "Uff, Vieri es muy difícil de frenar, porque es uno de los mejores atacantes del fútbol actual. De todas formas, cada vez que me enfrento a un jugador de este tipo trato de marcarle de cerca, sin darle espacios. Ahora es el punto de referencia del Inter por su fuerza y puntería pero no podría marcar tantos goles si no hubiese un trabajo de equipo detrás de él", decía.

Muchos otros grandes del fútbol mundial elogiaron con el paso del tiempo la dimensión de Ayala como central. Entre ellos el gran Ronaldo Nazario. "Probablemente Roberto haya sido el jugador que más me ha pegado en mi carrera. Cada vez que me enfrentaba a él, me amenazaba y jugaba siempre al límite. Yo solamente intentaba defenderme", reveló el Fenómeno.

Vieri en la entrevista también habla de su relación con el propio Ronaldo. "Ese es mi punto débil. Fui al Inter para jugar con él. Es un gran tipo, generoso, como cuando me dio penales para poder ganar el premio al mejor anotador. Lo amo, nuestra amistad es fuerte, auténtica. Hablamos entre nosotros siempre que sea posible. En verano me quedo en Formentera mucho tiempo, y cuando quiero despedirme de Ronie solo tengo que llegar a Ibiza a la una de la mañana e ir al Casino, él está allí ".

Está de moda en Italia

El exdelantero italiano ha vuelto a acaparar los focos de atención por un un programa de charlas informales en Instagram Live durante el confinamiento en las que reveló que la nevera de Robbie Keane tenía 300 cervezas y nada más, que Di Biagio organizó una fuga de la concentración en pijama una noche o que Álvaro Recoba se escondía entre los árboles para evitar las largas series de carrera continua.