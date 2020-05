Mensaje de Kondogbia tras el asesinato de George Floyd

El asesinato de George Floyd ha conmocionado a Estados Unidos y a toda la población mundial. El enésimo crimen racista en este país ha vuelto a evidenciar un grave problema que parece no tener fin y han sido muchos los deportistas que se han pronunciado. Kerr, Lebron James, Mbappé y Kaepernick han sido algunos de ellos. También lo ha hecho el centrocampista del Valencia CF Kondogbia. El jugador, internacional por la República Centroafricana, ha usado sus redes sociales para escribir una reflexión. "Hablar, postear y transmitir información es bueno, pero actuar es mejor. No me habléis de George Floyd si no es para aportar algún plan, solución o iniciativa. Gracias", ha escrito el medio de Mestalla.

Kondogbia siempre ha luchado para poner fin al racismo en los terrenos de juego. En Italia, el centrocampista se pronunció sobre los episodios racistas que se viven en el país transalpino, donde en esta 2019/20 también se han vivido vergonzosos momentos. "En España no he sufrido nada, en Italia sí, varios episodios. Es hora de poner fin a las quejas. Seguimos diciendo que tenemos que hacer algo, pero no se hace nada. Y es una cuestión de autoestima, las víctimas del racismo deben respetarse mutuamente. Si estás en un estadio donde la gente no te quiere, te vas y el discurso está cerrado", señaló Kondogbia.

También en 2017, Kondogbia enseñó una camiseta en una muestra de solidaridad por los esclavos subastados en Libia. "Fuera del fútbol, no estoy en venta", en clara muestra de apoyo a los africanos subastados en Libia. A la camiseta añadió una frase en sus redes sociales del mismo estilo. "La rebelión está en marcha. Apoyo a las personas explotadas en LIbia. Libertad", señaló el centrocampista, quien además marcó un golazo.