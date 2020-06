SUPERPodcast: "El comunicado de Garay es ridículo"

"Podemos hablar del caso Garay, puede tener razón o no, que creo que no la tiene porque hasta tres direcciones deportivas diferentes del Valencia CF, Mateu Alemany, Jorge López y César Sánchez, han querido renovarle, pero lo que es su comunicado, el video en sí mismo, es ridículo". Son palabras de Carlos Bosch en la edición de La Tertulia de los Herejes de este lunes uno de junio de 2020 en Superdeporte Radio y SuperdeporteTv de la 97.7 Radio y Levante TV.

Lógicamente, el asunto de la renovación de Garay ha copado gran parte del programa. "Dice que en verano decidió frenar la renovación por lo de Marcelino, ¿pero luego el Valencia CF no puede frenarla o cambiar las condiciones? Garay ha apostado fuerte y se ha equivocado. Lo que debería hacer es admitir su error y no tratar de enseñarnos una lagrimita en las redes sociales", ha dicho también Gauden Villas.

Por su parte, Carles García Alemany recuerda que lo importante son los once partidos de liga que tiene el equipo por delante, "de eso deberíamos estar hablando y no de Garay y su renovación". Por último, a Lluis Sanchis no le ha parecido bien ni el comunicado de Ezequiel Garay ni tampoco el del Valencia CF: "Las dos cosas son propaganda. Que hagan una rueda de prensa y que acepten preguntas de los periodistas y entonces podremos contrastar la verdad".

Estos son los programas anteriores.

