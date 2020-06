Tremendo palo del Valencia CF a Gasperini

No han pasado desapercibidas para el Valencia CF las palabras de Gian Piero Gasperini, el entrenador de la Atalanta, afirmando que tenía coronavirus cuando vino con su equipo a jugar el partido de vuelta en Mestalla. Unas palabras que el club bergamasco ha querido matizar después, pero que eran así de claras en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: "El día antes del partido de Valencia estaba enfermo, la tarde del partido estaba peor. No tenía buena cara en el banquillo. Era 10 de marzo. Las dos noches siguientes en Zingonia dormí poco. No tenía fiebre, pero sentía que estaba en pedazos y con 40º. Hace diez días, las pruebas serológicas confirmaron que tuve covid-19. Tengo anticuerpos, lo que no significa que ahora sea inmune».

El Valencia CF emitió un duro comunicado expresando su sorpresa:

"Ante las declaraciones del entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, aparecidas este domingo en la prensa italiana, el Valencia CF desea expresar públicamente su sorpresa por el hecho de que el entrenador del equipo rival en la eliminatoria de 1/8 de final de Champions League reconozca que tanto el día anterior como el del partido disputado el pasado 10 de marzo en Mestalla fue consciente de, como mínimo él mismo, estar sufriendo síntomas presuntamente compatibles con el coronavirus sin tomar medidas preventivas, poniendo en riesgo, si ese hubiera sido el caso, a numerosas personas durante su viaje y estancia en València.

Hay que recordar que este partido se disputó a puerta cerrada, rodeado de estrictas medidas al respecto, por obligación de las autoridades sanitarias españolas para prevenir el riesgo de contagio por COVID-19, precisamente ante la presencia de personas procedentes de una zona ya en esa fecha calificada públicamente de riesgo".

La Atalanta, sin embargo, contradice a su entrenador con esta información aparecida este lunes en el Eco di Bergamo y la Gazzetta dello Sport:

"En el desplazamiento a València se respetaron plenamente todos los protocolos de seguridad y el técnico nunca tuvo ni fiebre, ni problemas respiratorios antes del desplazamiento ni durante la permanencia en València", aclaraba la Atalanta. En la semana precedente, cabe recordar, el gobierno italiano ya había cerrado la región de Lombardía, zona cero de la epidemia, ante la proliferación masiva del contagio. Entre las excepciones se encontraban los desplazamientos por competiciones deportivas. El decreto especificaba que a cualquier ciudadano con una temperatura corporal superior a los 37,5 grados se le recomendaba 'fuertemente' permanecer 'en su propio domicilio y limitar al máximo los contactos sociales'". La Atalanta se aferra a que, a pesar de sentirse mal, "Gasperini no manifestó ninguno de los síntomas preliminares relativos al coronavirus".