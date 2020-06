Albelda se moja en el caso Garay: "el Valencia no es una ONG"

David Albelda, leyenda y tercer jugador en la historia del Valencia CF con más partidos disputados, se ha pronunciado sobre las polémicas con Ezequiel Garay y Ferran Torres en una entrevista con la Cadena COPE, de la que actualmente es comentarista.

Respecto al cruce de comunicados entre el club y el central argentino, que acaba contrato dentro de cuatro semanas, Albelda ha explicado que entiende a las dos partes y ha dado sus argumentos: "detrás de la historia de Garay y el Valencia habrá algo que desconocemos. No puedo creer a uno o a otro porque cada cual ha dado su versión. Los clubes no son una ONG. Con la lesión del argentino y su edad, el Valencia tiene que decidir si le interesa o no que el jugador continúe. Ningún club tiene ahora salud económica para afrontar una operación así. Insisto, no sabemos toda la verdad, pero mi opinión es que si has llegado a un acuerdo verbal, como dice Garay, tienes que respetarlo. La palabra tiene mucho valor".

Siete años después de su último partido oficial con la camiseta del Valencia CF, Albelda sigue a diario la actualidad y también tiene una opinión formada sobre el conflicto que ha generado la negociación con Ferran Torres, una de las perlas de futuro del club: "El caso de Ferran Torres lo veo de manera negativa. Veo una manera de afrontar la renovación por parte del jugador pensando en su marcha, sin responder... Si echamos la vista atrás, el Valencia llega tarde".

"En mi época -sigue- nadie se marchaba porque nos ofrecían contratos largos y encima estábamos en un Valencia campeón. Ahora el club es más inestable. Yendo libre, pudiendo negociar con un club a partir de diciembre, Ferran tendrá ofertas 3 o 4 veces superiores a lo que le puede ofrecer el Valencia. Para que se quede, hay que apelar a que es valenciano y por eso quiera quedarse".

¿Qué ha de hacer el Valencia una vez que, a estas alturas, la sartén por el mango la tiene el jugador? ¿Ofrecerle más dinero? ¿Dejarlo sin jugar si no renueva? Esta es su reflexión: "¿Qué beneficio tiene tener a Ferran un año en el banquillo? Pierdes deportivamente, al final se va a ir igual, gratis y tienes que seguir pagándole el contrato. Es difícil tomar una decisión en esa situación, no puedes debilitar al equipo si crees que puede aportar. Yo lo pondría entre los mejores pagados, pero tampoco rompería la banca. Si lo haces, pueden venir jugadores por detrás reclamándote. Hay situaciones de vestuario que tienes que manejar también en estas operaciones. El Valencia no puede permitirse eso ni económicamente ni a nivel de vestuario".



David ha recordado también su salida del club en el verano de 2013, tras la salida de Llorente de la presidencia y la entrada de un nuevo Consejo presidido por Amadeo Salvo: "Fue un verano complicado en el club y yo ya intuía que me iba a ir. Vicente Andreu me ofreció renovar, pero yo no quise por si la gente nueva que iba a llegar no me quería, era lo mejor y más honesto. De mi conversación con Djukic y Salvo saqué la conclusión de que no me querían porque yo tenía un estatus demasiado alto en el Valencia".