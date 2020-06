¿Reunión entre Ferran Torres y su representante?

Ferran Torres, futbolista del Valencia CF, ha publicado una imagen en redes sociales que dará mucho que hablar. Lo que en principio puede ser una visita común y hasta rutinaria, cobra especial interés dada la situación contractual del joven canterano del club blanquinegro.

El Valencia CF y el futbolista de Foios están en plena negociación por la renovación del contrato del futbolista, si bien no hay contactos entre las partes desde hace meses, ya que el club le hizo una propuesta al jugador a finales del pasado mes de febrero y este todavía no ha respondido. Fue una segunda propuesta con una oferta económica que se sitúa al jugador entre los cinco mejor pagados de la actual plantilla, y que mejoraba a la propuestas inicial. Desde entonces no hay respuesta por parte del futbolista ni tampoco de su agente, Héctor Peris, de ahí que la imagen que ha publicado Ferran cobre especial interés.

El futbolista de Foios asegura que se encuentra "de visita" en la empresa Leaderbrock Sports, que es la agencia que le representa y que pertenece a Héctor Peris y cuyas oficinas están en la ciudad de València. A esta empresa de representación pertenecen también otros futbolistas del Valencia CF como Rubén Sobrino y Jason Remeseiro, además de jugadores de élite como Joan Jordan, Unai Núñez, Omar Mascarell o Alfonso Pedraza.

Sea como sea, lo cierto es que Ferran Torres y su agente se han visto cara a cara y es evidente que de un momento a otro, algo le han de decir al Valencia CF sobre el futuro del futbolista que tiene una propuesta de renovación sobre la mesa. Eso sí, en la imagen se aprecia al futbolista en una actitud relajada y distendida.

