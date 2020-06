Roig: "No conozco a Garay, pero cuando un jugador está lesionado un club normal lo renueva"

Paco Roig, presidente y accionista mayoritario del Valencia entre 1994 y 1997, ha realizado una jugosa entrevista en À Punt en la que, como suele decirse, no deja 'títere con cabeza'. El exmandatario valencianista tiene para Peter Lim, actual propietario de la entidad, Anil Murthy, presidente, para Ferran Torres, Kang In Lee, para Manuel Llorente y para los políticos que, según su versión de los hechos, le "obligaron" a vender las acciones del club a Juan Bautista Soler. Y él también lo tiene claro con Garay: "Cuando un jugador está lesionado, un club normal lo renueva".



Estas son las frases de Paco Roig:



¿Volverá el Valencia CF a un propietario valenciano?

"A mis manos no porque yo estoy ya muy abuelo, si estuviera joven a lo mejor hacía hasta otro equipo para tirar a estos... Esto es una vergüenza (en alusión a la actual gestión por parte de Meriton)".



Política de abonos ante la ausencia de público en Mestalla por la crisis sanitaria.

"Lo de las entradas: si usted me da el dinero de las entradas que quedan, yo le doy... pero tú quién eres (pregunta al Valencia CF)... yo te he dado un dinero, tú me lo devuelves"



Renovación de Ferran Torres.

"Con el de Foios lo tendría más claro que el agua. Yo siempre pensé que se parecía a Cruyff, cuando arranca, cuando levanta la cabeza. Una vergüenza total como valenciano, valencianista. No lo conozco, sé que es de Foios y yo de Poble Nou. Supongo que se ha escapado, se ha escapado porque no es de Portugal. Ya verás la pasta que se llevan con el de Foios".



Progresión de Kang In Lee

"Kang In me ilusionó en los primeros partidos, luego lo he visto ir para abajo, no para arriba"



Conflicto con Garay, que acaba contrato el 30 de junio

"No conozco a Garay, pero un club normal cuando un jugador está lesionado lo renueva. Eso es lo que ha pasado toda la vida. Aquí son especiales... Estos para renovarlo tenía que haber sido portugués"



Gestos de Anil Murthy la pasada temporada mandando callar a Mestalla, y forma de actuar de Meriton.

"¿En tu casa? ¿A callar? Me quería morir, ¿ha salvado al Valencia de qué? Luego, los consejos en Singapur. Esto es València y la madre de todo esto es València. Usted, si es católico, no puede ir a una catedral budista a dar misa. ¡Quédese en València! Van y vienen y no dicen nada, todos callados"



'Fichaje' de 2003 de Cristiano Ronaldo

"Mendes me dijo, bueno, a mi hijo, tengo dos chavales de 17 años que van a ser la hostia. Si ganamos las elecciones, los firmamos por el Valencia. Eran Cristiano Ronaldo y Quaresma"



Venta de las acciones a Soler

Francisco Camps me tuvo cinco horas para decirme que vendiera a Soler las acciones



Las vendió al mejor postor...

"Que no es así, te coge el Camps y te obliga a vender. Tenían orden total de cargarse a Roig y poner a Bautista Soler. Blasco me llamó para decirme: 'el presidente me ha dicho que le vendas a Soler', y le dije: 'pues mira, quiero tanto y si no que no me moleste'. Y me lo dio.



31 millones

"No me acuerdo por cuánto, no te digo que no hiciera mal negocio..."



Etapa como presidente

Fiché varios de los mejores jugadores del mundo, Piojo... y no perdí dinero con ninguno. Romario con cariño y bien tratado hubiera sido la leche, era el mejor delantero dentro del área, se lo cargaron los periodistas de València que iban contra mí. A Mijatovic lo vimos media parte y lo fichamos, siempre ha sido amigo mío, se fue porque le dieron una fortuna. Yo traje a Carboni y Angloma, un lateral derecho no como los que traen ahora..."



Las paces con Luboslav Penenv

"Sí, las he hecho.Lubo es un tío especial. Ese día subió por donde no debía y se enfrentó a mí, nos dimos un par de empujones y me dobló el dedo. Fue todo lo que pasó, pero no tenía que haber pasado"



Mala relación con Manuel Llorente

"El único enemigo que tengo, a muerte, es Llorente, que lo llevé yo al Valencia y se hizo multimillonario. Me ha traicionado"



Se marchó cuando dijo

"Dije que el día que me sacaran pañuelos me iría, los sacaron contra el Salamanca y me fui a día siguiente. ¿Me equivoqué? Puede ser"





