El futbolista que quiso darle un puñetazo a Rafa Benítez

Rafa Benítez es sin duda un entrenador de éxito que ha ganado títulos en la gran mayoría de clubes de élite a los que ha dirigido. Valencia CF, Liverpool, Chelsea, Inter de Milán€ pero a menudo el fútbol tiene una 'cara b' que no sale a la luz. Los técnicos se ven obligados a tomar decisiones en favor del colectivo, o del club, que pueden perjudicar de manera individual a un futbolista. Y eso es lo que le sucedió a Benítez con el portero Jerzy Dudek.

El futbolista polaco ha contado que estuvo valorando seriamente la posibilidad de darle un puñetazo al exentrenador del conjunto de Mestalla. En una una entrevista en 'FourFourTwo' Dudek ha asegurado que Benítez fichó un portero "cuando estaba en mi mejor momento".

Y su mejor momento fue precisamente uno de los grandes éxitos de Benítez como entrenador, ganar la Liga de Campeones en su primera temporada en el Liverpool después de remontar un 3-0 en contra ante el Milan de Pirlo, Seedorf, Maldini, Crespo, Shevchenko, Stam, Gatusso o Kaka. ¡Un equipazo!

Pero los de Anfield fueron capaces de forzar la prórroga marcando tres goles en el segundo tiempo y en la tanda de penaltis emergió la figura de Dudek, que detuvo dos y se convirtió en el héroe. El portero polaco además, esperaba mantener la titularidad en su equipo para poder jugar con su selección el Mundial 2006 de Alemania: "El Colonia estaba interesado en mí, pero Rafa no me dejó marchar. Ahí es cuando se me pasó por la cabeza darle un puñetazo en la cara. Ese susurro del diablo estaba en mi cabeza, pensando en que si le daba, me dejaría ir al Colonia".

