Gabriel saca pecho en Brasil

El brasileño Gabriel Paulista continúa a la espera de obtener el pasaporte español para poder defender la camiseta de España, país donde se siente querido y "muy bien acogido". En una entrevista al canal oficial del EC Vitória, club donde debutó en el fútbol profesional con apenas 20 años, el defensa central del Valencia CF reitera su deseo de jugar con la Roja.

Además, durante la conversación con sus varios compatriotas, Gabriel se reivindica en su país natal recordando que desde la temporada pasada se mantiene entre los mejores zagueros de la Liga gracias a un rendimiento cada vez más regular. Una circunstancia que, sin embargo, ha sido ignorada sistemáticamente por el seleccionador de Brasil, Tite, desde que el futbolista ha ido convirtiéndose en un pilar defensivo para el Valencia.

"En una segunda temporada (con el Valencia CF) en la que comencé a destacar fui elegido de los mejores defensores del campeonato junto a jugadores como Gerard Piqué o Sergio Ramos. La Liga es la mejor del mundo y es lógico, yo quería tener de nuevo una oportunidad de ir con la selección brasileña...".

"Ya en la tercera temporada he sido otra vez de los mejores defensas de la Liga y no llegó ninguna oportunidad. Estaba contento y tenía la ocasión de obtener el pasaporte español e ir a la selección española. Luis Enrique comentó en una entrevista que estaría dispuesto a darme una oportunidad", sigue explicando a la pregunta de cómo y por qué surgió la opción de ponerse la camiseta de España.

Lo cierto es que a Gabriel Paulista no le faltan razones en sus reivindicaciones. El '5' del Valencia está entre los mejores y así lo reafirman las estadísticas defensivas de la Liga. Gaby es el defensa del torneo que más disparos bloquea a los rivales por delante de hombres como Salisu, Vezo, Duarte y Piqué, además del quinto en otros parámetros defensivos como los despejes y las intercepciones.

Estadísticas La Liga - Fuente: Sofascore

"Brasil no se interesó por mí y España sí lo hizo"

"He explicado que quería ir mucho a la selección brasileña, pero no hubo oportunidades, no se interesaron por mí y España sí lo hizo. La selección de un país del que no soy se fijó en mí y me he sentido muy bien acogido en el país. Estoy muy feliz y espero seguir haciendo mi trabajo... ¿quién sabe? Si en el futuro hay Eurocopa (se aplazó a 2021), espero poder jugarla con la selección española", concluye con su detallada explicación el defensa valencianista de 29 años.

El hecho de que la Eurocopa se haya aplazado al verano de 2021 ha ampliado su margen para obtener el pasaporte. No obstante, si lo consiguiera antes del comienzo de la próxima campaña 2020/21 dejaría de ocupar plaza de extracomunitario en el Valencia. En la actualidad el club tiene las tres cubiertas y el cupo completo con el mismo Gabriel, Kang In Lee y Maxi Gómez.

Por último, Gabriel Paulista tiene en mente alargar su carrera en el Valencia tras tres buenas temporadas. De hecho, ya ha declarado que está dispuesto a renovar su contrato, que acaba el 30 de junio de 2022.