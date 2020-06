El Cádiz abre la puerta a Manu Vallejo

Una de las parcelas que el próximo verano puede acabar recomponiendo el Valencia CF es la delantera. Sin conocerse todavía lo que el mercado puede deparar para el futuro de jugadores de peso como Kevin Gameiro y, en especial, Rodrigo Moreno, la dirección de Fútbol no ha tomado hasta la fecha una decisión firme en cuanto a Manu Vallejo. El jugador gusta y su capacidad se reconoce por lo que significa por el momento: una ayuda tanto en las dos posiciones centrales del ataque como en los extremos si es menester. Por eso, no existe una preocupación excesiva por encontrarle una salida.

El proyecto del Valencia CF 2020/21 está a expensas de la que dimensión económica que pueda alcanzar en función de si se disputa o no la Champions League. No obstante, si de planificar se trata, desde la dirección de Fútbol y la secretaría técnica no se vería con malos unos ojos una cesión de Manu Vallejo a un Primera más modesto donde pudiera afianzarse con más minutos de los que gozaría, supuestamente, entre la alta competencia de la plantilla blanquinegra. Es decir, minutos de confianza, madurez y crecimiento en la elite.

Es en ese escenario, según informa 'Diario de Cádiz', donde se posiciona el ex equipo de Manu Vallejo. La entidad cadista le abre la puerta para llegar cedido, siempre y cuando logre consumar el ascenso a Primera. Por el momento, la salida a préstamo es una posibilidad que en el Valencia no ha pasado de la fase de estudio; eso sí, César Sánchez es consciente de que la correcta elección del ecosistema en las cesiones un factor clave y, en ese sentido, el Cádiz reúne las mejores condiciones. Vallejo volvería a casa, cerca de la familia y a un proyecto donde se le reservaría un rol de importancia.

Para el Cádiz el sueño del ascenso es más que posible. Los dos primeros equipos de la tabla de la Liga SmartBank suben de modo directo y los otros cuatro se disputan la tercer a plaza en un 'play off'. A pocos días de reanudarse la competición, los cadistas son los líderes de la categoría con un punto de ventaja sobre el segundo, el Real Zaragoza, y seis sobre el Almería, que es tercero. En Segunda se han jugado 31 jornadas y restan, igual que en Primera, once para el final del curso.

El condicionante imprescindible para la cesión de Vallejo a su exequipo es el ascenso. A partir de ahí, todo sería más sencillo. El jugador tampoco vería con malos ojos esta opción, tratándose de ganar protagonismo en la Liga y regresar un año más tarde a València más experimentado. Sin embargo, en este punto habría que regresar al inicio de todo: el proyecto que conforme el Valencia y el espacio que pudiera darle... presumiblemente, mayor en un club sin Champions. En su primera temporada el papel de Manu se ha limitado al de cuarto delantero.

Manu celebra el gol del empate a un gol en Valladolid, su última aparición Fotógrafo: F. Calabuig

Hasta el parón por el virus, el futbolista de Chiclana ha sumado ocho partidos (dos como titular) y 315 minutos en la Liga con un único gol anotado. El que hizo en Valladolid en el último partido de 2019 para el Valencia. Entre todos los pasos de gigante que ha dado Manu, de 23 años, destaca el debut en la Liga de Campeones en Mestalla frente al Lille francés. Cuando vivía un momento dulce, lamentablemente, el delantero andaluz se lesionó de gravedad en el pie y no ha podido ni un solo partido en lo que va de 2020.

Manu Vallejo tiene contrato en vigor con el Valencia hasta el 30 de junio de 2024.