Florenzi se transforma cuando huele a derbi

Alessandro Florenzi apunta a la titularidad este viernes contra el Levante en Mestalla. El lateral derecho del Valencia CF ha ensayado la última semana en el once titular de Albert Celades y está llamado a comenzar de inicio contra el Levante por delante de Daniel Wass. El italiano nunca ha jugado el Derbi de la ciudad de València, pero nadie le tiene que explicar lo que es un partido de máxima rivalidad de la ciudad porque el italiano los ha jugado a vida o muerte como jugador de la Roma.

Florenzi se ha criado viviendo la rivalidad que existe entre la Roma y la Lazio y sabe que no hay una forma mejor para que se reanuda la Liga. Los derbis romanos le han curtido y espera poner esa experiencia al servicio del Valencia este viernes en Mestalla. Florenzi vivió los derbis romanos como aficionado en las gradas y más tarde los disfrutó defendiendo los colores de su equipo en el césped. Algunos incluso con el brazalete de capitán de la mano de Franceso Totti.

El italiano sabe manejar la emoción y pasión de los derbis, siempre convivió con sus polémicas, se transforma cuando hay algo más que un partido en juego en el verde y quiere demostrarlo en València. Para él los derbis con palabras mayores."Desde principios de agosto, cuando salen los calendarios de la temporada, estás buscando la fecha de ese partido", asegura.

Alessandro sabe que los Derbis van más allá del campo y se juegan en muchas casas de la ciudad antes y después del partido. Él vivió en sus propias carnes cómo sus amigos intentaban reconvertirlo al Lazio. Hasta tuvo la oportunidad de fichar por el rival vecino con nueve años, pero la influencia de su padre fue determinante.

Pocos como Florenzi saben el plus de confianza y alegría que supondría para el equipo y la afición empezar ganando a los granota. "Esperamos ganar para darle a nuestros aficionados una alegría, se lo merecen". Su vida está repleta de derbis que le han marcado. Dos recuerda con especial cariño como confesaba en declaraciones al club. "Los que mas recuerdo con placer es un derbi donde gané con la AS Roma por 1-4 y marqué -fue en 2016 con goles también de El Shaarawy, Dzeko y Perotti- . Y otro donde nos jugábamos la clasificación para Champions y ganamos, Fueron dos grandes alegrías".

El lateral espera otra alegría está vez defendiendo el escudo del Valencia. Su objetivo está claro: "Esperamos ganar para darle a nuestros aficionados una alegría... Se lo merecen". Florenzi, como el resto de jugadores, cree que todavía están a tiempo de alcanzar la Champions y quiere empezar la remontada con buen pie.

A nivel personal su futuro esta en el aire -su cesión finalizará cuando concluya la temporada para el Valencia- y estos once partidos pueden ser determinantes. El jugador no ha disfrutado en el Valencia de regularidad para demostrar su verdadero potencial. Ahora puede encadenar los partidos que nunca tuvo. Celades, de momento, le está dando estatus de lateral derecho titular. Para Florenzi no hay nada mejor que comenzar con un Derbi.