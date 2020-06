Pezzella tiene un mensaje para el dueño de la Fiore

Hace justo un año que la propiedad de la Fiorentina, club donde juega Germán Pezzella, cambió de manos. De la familia Della Valle al multimillonario ítaloamericano Rocco Commisso. El club viola preparó el sábado una agasajadora jornada para el que es presidente y propietario por parte de todos los estamentos de la entidad: mensajes de dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, aficionados... Entre ellos, uno del futbolista argentino que está en el punto de mira del Valencia CF. Pezzella, capitán del equipo, es una pieza querida y valorada tanto por la Fiore como por los 'tifosi' florentinos.



El ex del Betis es el segundo en aparecer en el vídeo, tras el entrenador Giuseppe Iachini, que la plantilla dedica a un propietario que no cierra las puertas de salida a aquellos jugadores que no estén totalmente convencidos del proyecto que inició con la Fiore hace un año. Estas son las palabras que le dedica Pezzella a Commisso. Después, entre otros, aparece en el vídeo una de las estrellas del equipo el galo Franck Ribéry.



"¡Hola, presi! Saludos y buenos deseos por tu primer año con nosotros. Quiero agradecerte todo lo que haces por nosotros y por toda la ciudad. Te esperamos pronto en Florencia para verte y darte un abrazo". Ese es el mensaje de Pezzella.





Uno de los gráficos con los que la Fiorentina agasaja este fin de semana a su propietario desde junio de 2019

Por la tarde,. Entre ellas, si hay novedades en cuanto al nuevo estadio viola y, por supuesto, el mercado. Nadie le cuestionó directamente por Pezzella, perode su club: la voluntad de los futbolistas será clave. En este sentido, SUPER ya informó sobre cómo la opción de jugar en Mestalla sí seduce a Germán Pezzella , central de 28 años con contrato en vigor hasta junio de 2022.Estas son"No puedo prometer nada. No hago promesas que no puedo cumplir. No digo mentiras, solo digo cosas cuando estoy seguro de que puedo hacerlas. Sin duda, será un mercado diferente, hay menos dinero. Ciertamente hay un gran deseo de luchar por objetivos más altos y quiero estar en el lado alto de la clasificación, lo más arriba posible""Buena pregunta. Miles de preguntas sobre Chiesa (risas)... Ahora los jugadores deben permanecer centrados en el final de esta temporada. Si Chiesa quiere, puede irse, pero solo por la cantidad que queramos. Para Castrovilli el discurso es diferente, me dijo que quiere quedarse aquí, por eso le digo: "Gaetano, no me decepciones, eh"."Quiero ganar todo, pero tenemos que ser prácticos. Paso a paso, no hago promesas que no puedo cumplir. Quiero quedarme en Florencia y elevar el nivel de la Fiore el próximo año. Es muy importante tener ingresos para pagar a los jugadores. No tengo que pedir a nadie que ponga dinero, yo lo decido.Sería bueno que me dejaran hacer el estadio, el objetivo es llegar a estar entre los 20 mejores clubes lo antes posible"De vuelta a Pezzella, su valoración para la Fiorentina se sitúa entre 15-20 millones de euros . Es la cantidad que reclama Commisso, peroEl club de la Toscana, como indica su propietario, está abierto a regenerarse con nuevas caras tratando de hacerse un equipo más competitivo en Italia y Europa . Así es el hombre al que el Valencia tiene que sacarle el 'OK' para la operación Pezzella.