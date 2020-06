Las cinco partes del tifo que conservará el Valencia

Jorge Lawerta fue uno de los héroes de la final de la Copa del Rey el pasado 25 de mayo en el estadio Benito Villamarín. El ilustrador valenciano fue el padre artístico del histórico tifo con el que el Valencia CF comenzó a conquistar el título en Sevilla bajo la leyenda "Soñar que no tenemos techo". El tifo, todo un símbolo del éxito del valencianismo contra el Barcelona de Leo Messi en el verano de 2019, se diseñó exclusivamente para su uso en la final de Sevilla, pero el Valencia quiere que forme parte de la historia del club.

La lona, como reconoce su propio autor, fue confeccionada para un solo uso y tanto sus dimensiones (1.500 m2) como su material (tela) hacían imposible su reutilización o exposición. Es por esa razón por la que el Valencia ha decidido consevar las partes más emblemáticas para un futuro museo y poner a disposición de la afición el resto en formato coleccionista.

La iniciativa de trocear la lona generó polémica en un primer momento, pero el propio Lawerta ha explicado que "no había muchas más alternativas" y ha dado valor a la iniciativa del club de conservar las partes más emblemáticas para un futuro museo y poner a disposición de los aficionados el resto de trozos. Él mismo tendrá el suyo. "Me hace ilusión tener un trozo de lona como si fuera un trozo de piedra del muro de Berlín". Así lo explica en declaraciones al club:

"Es una lona de 1.500 m2, es muy difícil poder encontrarle un lugar o buscar alternativas. No me parece mal recortarla, me parece un poco como ocurrió con el muro de Berlín, que luego se vendían trozos como recuerdo. No tienes muchas más alternativas si lo piensas. Si la cuelgas en Mestalla, a la intemperie, se hubiese acabado destrozando y guardarla en un cajón tampoco hubiera sido fácil... Como autor de la lona, me hace ilusión tener un trozo de lona como si fuera un trozo de piedra del muro de Berlín. Yo lo pensé en su día. Justo después de la final pensé... Me cortaría un trocito y me la llevaría a casa", argumenta.

SUPER ha tenido acceso al documento en el que se muestran las cinco partes de la lona que el club ha extraído del diseño original y ha decidido conservar como un tesoro de cara al futuro museo. Son las caras de Mario Alberto Kempes, Rubén Baraja y Claudio López (5x5 metros), el escudo del Valencia CF de la camiseta del Pipo (5x5 metros) y la leyenda 1919-2019 con la que se rendía homenaje al Centenario del club. Esta última lona, de 7x7 metros.

Lawerta también ha participado recientemente en el diseño del cartel del Derbi que representa la campaña 'Levante-mos-Valencia' mediante la cual se manda un mensaje por encima de colores, de optimismo y esfuerzo común ante este primer paso hacia la normalidad tras el golpe del Covid-19: un derbi por una ciudad unida.