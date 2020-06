Duro comunicado de los accionistas del Valencia CF: "nos tratan como apestados"

La Asociación de Pequeños Accionistas del Valencia CF ha hecho público un duro comunicado de protesta por la prohibición de acceso de los aficionados a los estadios de LaLiga, una situación que consideran injusta y un agravio comparativo con respecto a otros espectáculos en los que se va a abrir el aforo por etapas, a partir de un 30% de público y manteniendo las recomendaciones sanitarias.

"El BOE permite acudir a las discotecas, plazas de toros, casinos, cines, teatros con público, pero en el fútbol NO. ¿Qué pasa con el Gobierno de España? ¿Prevalece el dinero de la televisión de pago del señor Roures en contra de la afición?. Evidentemente es un gran negocio para él, el tener a los campos sin público y únicamente televisados por la plataforma donde el ingreso es seguro. ¿Dónde está el tiro de cámara Señor Tebas?", se puede leer en el mismo.

Este es el comunicado punto por punto de la APAVCF:

1. El fútbol sin público no es fútbol, y posiblemente será el principio del fin del fútbol tal y como lo conocemos.

2. Los campos que tienen los equipos en la Liga Profesional estarán situados con un aforo entre 20.000 a 100.000 butacas, a los que pueden acudir desde las normas establecidas por el gobierno por etapas entorno a un 30% de público que serían de accionistas-abonados y que estarían identificados sin ningún problema. Mestalla tiene unos 55.000 asientos, dónde el 30% serían 16.500 abonados, pero por seguridad estaría en 48.600 donde el 30% serían 14.580 accionistas abonados que podrían ir a Mestalla cumpliendo las normas de seguridad y perfectamente distribuidos cada partido.

A) Se está autorizando en estas diversas fases el poder asistir a playas, restaurantes, cines, piscinas, hoteles, viajar en autobuses interurbanos en cada ciudad, y se podrá viajar en aviones. ¿Porqué un estadio tiene que estar cerrado al público cuando el espacio entre butacas podría ser entre tres a cuatro metros, y más los estadios son espacios que no están cerrados? No entendemos porqué se nos trata a los aficionados al fútbol como apestados.

3. Desde la APAVCF solo vemos que hay una decisión, y esta es la económica donde se favorece a un grupo para televisar los partidos de pago, cobrando al abonado accionista de un club, como a los aficionados (recordamos como la Liga multaba a los equipos por los asientos vacíos en el tiro de cámara). Que no esté el publico por culpa lamentablemente del COVID-19 en los estadios, puede favorecer la situación de poder tener más abonados en la plataforma de pago, donde no hay duda el negocio a favor del grupo con los derechos de los partidos de pago que regenta Mediapro-Roures.

Está bien claro que se prioriza la parte económica de la televisión de pago de una manera en la que la recaudación sería probablemente con un aumento posible de un 300% en ingresos de la recaudación de los abonados en las altas para ver los partidos. Esta recaudación simplemente va hacia los derechos para la televisión privada. Sin favorecer en nada al accionista abonado del club

4. El consejo Superior de Deportes permite esta anomalía junto con el Ministerio de Sanidad y el Gobierno, que no llegan a decir nada. ¿O es que es la parte económica lo importante en favor de la televisión y no en los abonados, accionistas y aficionados?

5. La Generalitat Valenciana que presidente Ximo Puig tampoco dice nada, ¿o es que está presuntamente de acuerdo en favor de la televisión de pago cuando vemos ya que otras comunidades están a favor de que pueda haber público?

6. Desde la APAVCF queremos informar sobre la situación y mostrar todo nuestro apoyo a la Unión Deportiva Las Palmas, al Celta de Vigo, al Real Zaragoza, al Oviedo y a sus comunidades autónomas por ser valientes con la finalidad de jugar con público. Pero también es verdad, lo que no puede ser es que unos sí, y otros no. Con el protocolo correspondiente para todos igual, ya estés en fase 3 o en fase 2, para todos los equipos Todos con los mismos derechos pero con las mismas obligaciones ya que entonces se estaría adulterando la clasificación final de la liga profesional. No olvidemos que Mestalla es mucho Mestalla, y más para nuestros jugadores.

7. Desde la APAVCF tampoco entendemos cómo los medios de comunicación de emisoras de radio locales, donde son importantes por la emoción que transmiten al seguidor, como así mismo la prensa local, no puedan estar en directo en cada campo. Todo esto es información, teniendo que seguir un protocolo claro, No se entiende y es incomprensible en comparación que puedan estar las juntas directivas en el palco de ambos equipos algo que no sería necesario ya que ellos no juegan el partido.

8. Desde la APAVCF tenemos claro y patente, y siguiendo las medidas sanitarias recomendadas en los espacios públicos, que podríamos entrar a los estadios y que se disputarán con el público. Pero no nos tengan por tontos a los aficionados al fútbol. Hoy están abiertas playas, cines, teatros y hasta se realizan manifestaciones y seguro que son muchísimo más contagiosas que un estadio de fútbol donde se está al aire libre y donde se puede tener más que de sobra la distancia de seguridad y tener controlados a todos, ya que serían abonados y el club tienen todos sus datos.

POR ESO, PEDIMOS:

1. Que los equipos de la Liga de Fútbol Profesional tengan y puedan realizar la Temporada 20/21, la renovación de los abonos para los socios, accionistas y abonados. Los equipos que no tengan accionistas, serían los abonados.

2. Desde la APAVCF pedimos al VCF SAD que saque, como todas las temporadas, los abonos para la temporada 20/21.

Desde la APAVCF hemos hecho llegar al club las posibilidades de cómo se podría realizar el formato donde se pudieran renovar los abonos y donde todo sería lo más justo para el club como para los accionistas abonados.

Queremos pensar que el VCF SAD quiere que sus accionistas abonados acudan a Mestalla, por lo que tendríamos dos opciones claras: una donde el valencianismo se demuestre no solo en palabras y otra legítima donde los aficionados que tengan la posibilidad de no obtener este abono, tengan unas ventajas sobre el público a la hora de sacar una entrada.

3. Así mismo, hemos pedido al Consejo Superior de Deportes, a la Liga de Fútbol Profesional y a la Real Federación Española de Fútbol que no se puede decidir las cosas sin contar con los accionistas abonados de los clubes. Hay que contar con nosotros, ya que somos los que mantenemos el negocio del fútbol acudiendo a los estadios, comprando bonos de la televisión, vendiendo prensa deportiva y consumiendo y generando espacios de televisión en programas de fútbol. En definitiva, somos los tontos útiles con los que no se cuenta, pero todo tiene un fin para dejar de ser tontos útiles.