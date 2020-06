Gonçalo Guedes gana enteros para ser titular en el Derbi del próximo viernes en Mestalla. El internacional portugués ha trabajado una vez más este martes en el supuesto once titular que Albert Celades lleva perfilando una semana y media en la ciudad deportiva de Paterna. El luso ha vuelto a ensayar en la banda izquierda -con Carlos Soler en la derecha- y se consolida para ser la primera opción en el carril izquierdo contra el Levante a solo dos entrenamientos para el partido de LaLiga. La recuperación de Ferran Torres, de momento, no le ha desbancado. Guedes se hace fuerte en el once titular del Valencia CF.

SUPER ya informó el lunes que la vuelta de Ferran a los entrenamientos no garantizaba que fuera a ser titular el viernes. El cuerpo técnico se estaba planteando seriamente reforzar a Guedes y mantenerlo en el once titular con el que había trabajado toda la semana pasada. Las pruebas de este martes confirman que Celades está dispuesto a darle una oportunidad de inicio por delante de Ferran, puesto que Carlos Soler ha sido titular en los últimos 21 partidos oficiales del Valencia y es intocable para técnico en el centro del campo.

Celades está muy satisfecho con la actitud y el rendimiento de Guedes durante las últimas semanas. El técnico le ha colgado el peto de titular, el jugador está respondiendo y la sensación en Paterna es que se ha ganado un hueco en el once titular del Derbi. El jugador afrontó este final de temporada muy motivado desde el primer día consciente de que era una oportunidad perfecta para resetear, dejar atrás las lesiones y su espiral negativa, empezar de cero y reivindicarse. No quería dejar pasar este tren. Su paso adelante puede tener premio con la titularidad. Cada vez está más cerca.

El '7' actuó en la banda izquierda en las tres pruebas serias de la semana pasada y, a pesar de la vuelta de Ferran, continúa trabajando en el equipo titular con Carlos Soler en la derecha y la pareja Francis Coquelin-Dani Parejo en el centro del campo. Llevan diez días ensayando juntos desde que Celades pudo entrenar con todo el grupo y todo apunta a que el viernes serán de la partida en el 4-4-2 de Celades. El técnico está dispuesto a recuperar a Guedes y no parece la mejor opción sentarlo en el banquillo después de haberle dado estatus de titular durante la última semana y media, incluido el ensayo general del sábado en Mestalla.

Su temporada hasta la fecha era muy discreta. Solo ha disputado 14 partidos -10 en LaLiga, 3 en Champions y 1 en la Copa del Rey- de los cuales solo en 8 fue titular. No había marcado goles y solo había dado una asistencia a Gameiro contra el Rel Betis. No es titular desde el 19 de febrero en el Atalanta-Valencia de San Siro en Champions y actuó como delantero asumiendo el rol del lesionado Rodrigo.

Si Celades finalmente se decanta por Guedes, el once titular sería el formado por Cillessen en portería, Florenzi, Paulista, Diakhaby y Gayà en defensa, Coquelin, Parejo, Carlos Soler y Guedes en el centro del campo y Rodrigo-Gameiro en ataque. El técnico probó este martes con Hugo Guillamón y Javi Jiménez en ausencia del sobrecargado Paulista y dio el '9' titular a Maxi Gómez, aunque el delantero uruguayo está un punto físico por debajo del francés y por eso no participó en el ensayo general del sábado en Mestalla.