Comunicado oficial de Gabriel Paulista: "Nos dejaremos la piel"

Gabriel Paulista, jugador del Valencia CF, ya está preparado para el regreso del fútbol. El defensa brasileño se ha pronunciado en redes sociales con un mensaje público recordando el que hizo hace un tiempo cuando alegó sus dudas personas ante el posible regreso de la competición. Ahora, el duro defensa blanquinegro asegura no tiene duda alguna para jugar.

Este es su mensaje íntegro:

"Hace unas semanas expresé mis temores humanos sobre la posibilidad de volver a jugar tan pronto tras una pandemia tan grave. Tras el partido con el Atalanta cinco compañeros y varios empleados resultaron afectados. Y estábamos muy expuestos, como se ha comprobado con la revelación de su entrenador. Gracias a Dios no ha habido una desgracia, pero pudo ocurrir. ?

A dos días de volver a jugar, tengo que decir igualmente que. La organización y atención ha sido muy positiva. ?Por ello, al igual que hablé desde el corazón entonces, me parece justo y honesto compartir con vosotros esta reflexión. A veces no cuesta y sólo hablamos para quejarnos, peroPorque lo que no cambia en mi mentalidad es que la salud de las personas está muy por encima de la economía u otros intereses. No hay nada más importante. ?

Estamos ya cerca del derbi. Vamos a volver jugar en una situación extraña, nada natural por no poder tener a nuestra gente y será triste jugar sin público. El estadio estará pero faltará su alma. Hay que mentalizarse que Mestalla no juega, que 'ese jugador' tan importante y que marca la diferencia no estará, pero vamos a dejarnos la piel para que, cuando volváis, ojalá pronto, os sintáis orgullosos de hacerlo y os valga la pena el esfuerzo.?

Esto es deporte. Podemos ganar o perder, pero esta es una plantilla muy profesional y que entiende la importancia de defender este escudo en las circunstancias que sean. ?Amunt!".

