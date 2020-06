Cuando Gonçalo Guedes hizo historia ante Cillessen

Gonçalo Guedes está muy bien. Las sensaciones que está dejando tras el confinamiento en los entrenamientos son significativas. En busca de refuerzos positivos, el extremo se puede venir arriba –un poco más– recordando lo sucedido hace ahora un año. El 9 de junio de 2019 se proclamó campeón de la Nations League con Portugal. El valencianista firmó el gol de la victoria (1-0, minuto 60) ante Holanda, en el Estadio del Dragón. El latigazo, desde la frontal, no encontró respuesta en Jasper Cillessen.

Como sucedió con Carlos Soler o Ferran, Guedes sumó dos títulos en cuestión de meses: la Copa del Rey con el Valencia y el triunfo en la primera edición de la Nations League de la UEFA con su selección. Soler se llevó el Europeo Sub-21 y Ferran conquistó después la Eurocopa Sub-19.

Carrusel de partidos

Guedes se perfila como titular ante el Levante. Tiene más entrenamientos en las piernas, como Soler. Ferran está bien, pero no ha podido trabajar con normalidad por la herida en la rodilla unos días y no se quieren correr riesgos. Son muchos partidos en pocos días. Todo va a ir muy rápido y no se quiere perder a nadie. Celades tendrá que decidir, pero Guedes está fino y ahí queda la huella de lo que es capaz de hacer.