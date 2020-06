Todo lo que Celades espera de Guedes

Albert Celades, entrenador del Valencia CF, está ansioso por que este viernes sus jugadores plasmen sobre el césped de Mestalla el "magnífico" trabajo desplegado en los entrenamientos desde que el COVID-19 frenó la competición. En especial, hay un jugador del que espera un cambio urgente gracias a todo lo hecho durante estos casi tres meses de 'reseteo'. ¿Confía en ver una versión mejor de Gonçalo Guedes? "Sí, ojalá que así sea", responde esperanzado.

La realidad es que hasta la pausa por el coronavirus el papel de Guedes ha sido testimonial en la presente temporada. Por culpa de la lesión de octubre en el tobillo, que se complicó por un mal diagnóstico médico, y por la propia responsabilidad del futbolista que hasta ese momento no había demostrado al entrenador que podía ser titular en el Valencia. Ahora se presentan once finales para el equipo y también once finales para el propio internacional portugués.

"La dificultad que Guedes ha tenido esta temporada es que no tuvo continuidad al principio porque así lo decidimos desde el cuerpo técnico, entendimos que tenía que dar un rendimiento mejor. Luego, después de una lesión de tres meses de baja la vuelta ha sido más difícil. Por la recuperación le costó. Este tiempo sin fútbol, de entrenamientos en casa, y en el último mes en la Ciudad Deportiva le ha valido para volver a ponerse en forma. Ha hecho un trabajo magnífico. Tenemos depositadas grandes expectativas en él porque como jugador tiene muchísimo potencial", explica Celades, cuestionado por el estado físico con el que Guedes vuelve tras la pandemia.

La actitud de Guedes con el trabajo ha cambiado en positivo y, en principio, este viernes podría tener recompensa con la camiseta de titular. Al menos, la predisposición del portugués y la finura física que hoy demuestra son los puntos fuertes que le sirven para discutir la titularidad en las bandas tanto a Ferran Torres como a Carlos Soler. Durante la última semana y media, también con motivo de la herida que ha sufrido Ferran en la rodilla, Guedes ha ensayado en la mayoría de ocasiones en el teórico once por delante de Gayà en el extremo izquierdo.

Si el Valencia persigue el reto colectivo de clasificarse para la Champions, Guedes encara las últimas once jornadas de Liga una reválida en lo personal. Su objetivo es reencontrarse con la mejor de sus versiones y ayudar al equipo a obtener una plaza entre las cuatro primeras. El '7' está obligado a mejorar sus cifras en la presente temporada, donde no ha conseguido abrir el casillero de los goles en 14 partidos y 817 minutos, y solo cuenta con una asistencia, la que sirvió a Gameiro para abrir el duelo con el Betis del 29 de febrero. El último con público en Mestalla antes del estallido de la crisis sanitaria.

Gonçalo Guedes se quedó en el banquillo en San Mamés el 5 de octubre de 2019. El VCF ganó en uno de sus mejores partidos del curso

Guedes necesita impulsar al Valencia para dar, al mismo tiempo, un nuevo impulso a su carrera: En la actualidad su valor de mercado ha descendido casi a la mitad de lo que se pagó por él al PSG en agosto de 2018, 40 millones de euros. A finales de spetiembre y principios de octubre el luso tocó fondo. Celades lo sentó en el banquillo en las victorias frente a Athletic y Alavés. Ahora la situación es radicalmente distinta. El entrenador vuelve a confiar en un jugador que transmite estar nuevamente enchufado al 100 %.