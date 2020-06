Cillessen: "Me he sentido súper solo"

El portero del Valencia Jasper Cillessen ha confesado el drama familiar que ha vivido durante las semanas más duras de la cuarentena. "Me he sentido súper solo", es su frase más impactante. En una entrevista al diario holandés 'De Telegraaf' el ex de Barça y Ajax ha contado como temió seriamente por la vida de su abuela de 88 años después de que esta estuviera dos semanas en el hospital luchando contra el coronavirus. Asimismo, el futbolista relata que "25 integrantes del club pasaron la enfermedad Covid-19". Entre ellos, una decena de jugadores de la primera plantilla.

"Ha sido un verdadero shock. Mi abuela ya es mayor. Ella tuvo fiebre alta el día posterior a cumplir años y fue trasladada al hospital. Por suerte, pudo volver a casa después de dos semanas. Ahora está mejor, pero tuve miedo de que no lo superase. Si hubiera fallecido no habría podido despedirme de ella en el funeral por el encierro. También temí por mis padres. Normalmente llegas a casa en dos horas de avion, ahora era imposible viajar", cuenta bastante más tranquilo ahora de lo que ha estado semanas atrás Cillessen.

El portero admite que no lo ha pasado bien durante el tiempo en que todo se detuvo por culpa de la expansión del virus. Jasper ha estado completamente solo en València. El hecho de no tener pareja sentimental desde que se rompiera su anterior relación hace más de un año tampoco le ha ayudado en lo emocional. "He estado soltero en el último año y medio, así que me he sentido literalmente muy solo. Y encerrado porque muchos compañeros contrajeron el virus... ni siquiera nos permitían salir de compras en las primeras tres semanas del confinamiento. Netflix fue mi mejor amigo", agrega el guardameta.

En este sentido, cabe destacar que su país, Holanda, optó por políticas contra el virus en las que se apelaba más a la responsabilidad individual en cuestiones de higiene y distanciamiento social que a una cuarentena masiva.

"Afortunadamente, tenía reservas de comida en casa y aún me quedaban algunas cosas en la nevera que mi madre me había preparado el fin de semana anterior", afirma. De todos modos, según cuenta, las existencias terminaron por agotarse y Cillessen tuvo que comunicar al club su necesidad de salir a hacer la compra. La respuesta del Valencia CF fue tendría que hacerlo protegido ante cualquier riesgo de contagio. "Contacté con el club. Se me permitió hacer algunas compras, pero con una mascarilla y los guantes puestos. Creo que los guantes que normalmente uso como portero son mucho mejores", bromea antes de añadir como el Valencia pasó a proporcionar a los futbolistas el "servicio de entrega de comida a domicilio" bajo los parámetros del nutricionista.

El internacional holandés recuerda a sus compatriotas como el partido de ida de los octavos de final de Champions ante la Atalanta en San Siro pasó a denominarse con el paso de los días una "bomba biológica". En la vuelta Cillessen recuperó la titularidad en Liga de Campeones. Fue en un partido en el que el técnico de los italianos, Gianpiero Gasperini, estuvo en el banquillo afectado de Covid-19. "¿Enfadado? No es la palabra correcta, pero es muy raro que se haya sentado en el banquillo con el virus. Quizá pensaba que solo estaba resfriado, pero lo más inteligente habría sido hacerse el test durante esos días. No se puede hacer lo que hizo... le honra haber admitido que estaba contagiado, también podía haberse callado", concluye.