Paulista, el dolor de cabeza de Celades: ¿Vale la pena arriesgar?

Gabriel Paulista es la gran duda que tiene Albert Celades en estos momentos para el partido de este viernes ante el Levante UD. El futbolista brasileño está arrastrando molestias físicas en los últimos días pero no han mejorado lo que el cuerpo médico esperaba hasta el punto que hoy jueves, a un día del partido en Mestalla, en el regreso de la competición tras la pandemia del coronavirus, no se ha ejercitado con el grupo.

Su presencia en el partido ante el conjunto granota no está descartada y más teniendo en cuenta la forma de ser del brasileño que le ha llevado en muchas ocasiones a estar apto para encuentros en los que casi parecía imposible que pudiera llegar. Gabriel quiere jugar el partido pero son el cuerpo médico del Valencia CF y el entrenador Albert Celades quienes tienen que tomar la decisión final. Para ello, han de calibrar hasta qué punto alienar a Paulista ante el Levante UD supone un riesgo de perderlo para más partidos.

Además, Celades tiene que medir que es precisamente en la línea defensiva donde más problemas tiene, ya que el argentino Ezequiel Garay está lesionado de larga duración, y no tiene ficha, y el otro defensa central es el francés Mangala, en que no confía en exceso. Por otra parte conviene recordar que tampoco puede jugar ante el Levante UD por sanción el francés Kondogbia, lo que obliga a que Coquelin tenga que ser titular. En una hipotética ausencia de Paulista, Coquelin podría ser el elegido para jugar de central junto a Diakhaby. De hecho, Coquelin y Diakhaby fueron la pareja de centrales en el último partido que jugó el Valencia CF, que fue a principios de marzo ante la Atalanta ya que Paulista no pudo jugar por sanción.

De momento, la presencia de Paulista en el partido de este viernes es complicada precisamente porque es un jugador fundamental y lo que no quiere el club es arriesgar.

