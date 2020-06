Rueda de prensa de Celades: el derbi, un consejo a Ferran, Garay, la lesión de Paulista

Con el regreso de la competición futbolística regresan también algunos hábitos como son las ruedas de prensa delos entrenadores. El del Valencia CF, Albert Celades, ha hablado antes del partido de este viernes ante el Levante UD en Mestalla. Ha sido una rueda de prensa telemática en la que el técnico ha abordado todos los temas de actuaidad. Lanza un mensaje a los aficionados, que no podrán acudir al estadio para ver el partido en directo porque es a puerta cerrada como consecuencia de la pandemia del coronavirus, y se muestra satisfecho con el trabajo que han hecho los futbolistas. No despeja la duda sobre Gabriel Paulista, a que esperará hasta el final, y admite que le gustaría que Ferran Torres renovara su contrato. Además, da un consejo al futbolista canterano.



Esta es la rueda de prensa íntegra de Albert Celades:

¿Qué es lo que más le preocupa de este regreso extraño de la competición?

Me alegro de que podamos estar juntos y que haya cierta normalidad, llegará el momento en que estaremos todos en la sala de prensa. LA pregunta, ayer comentábamos con Paco Lopez esa incertidumbre, es un terreno nuevo para todos y no sabemos qué va a pasar y qué nos vamos a en contra y como vamos a reaccionar después de tres meses sin jugar y con todo lo que ha pasado este tiempo con el confinamiento. Pero pese a la incertidumbre, tenemos mucha ilusión por volver a jugar y por preparar el campeonato y sacar adelante el partido.

¿Está Gabriel Paulista para jugar o ya lo ha descartado? En caso de que lo haya descartado, ¿tiene pensado el recambio?

Gabriel tuvo un problema en el entrenamiento del unes y desde entonces ha trabajado al margen del grupo, sobre su participación lo cierto es que no es sencilla pero esperamos a mañana para dar la lista de convocados porque el partido es por la noche. Vamos a esperar a ver qué sucede con él. Si no puede jugar tenemos alternativas y estamos preparados para tomar esa decisión.

Esa una liga de once partidos, ¿cree que influirá para que los equipos puedan lograr los objetivos?

Quedan demasiados partidos todavía, no hay nada definido, cuando llegue el momento en que los objetivos estén más definidos y queden menos partidos podrá afectar, pero quedan once partidos y son bastantes. Estamos centrados en el partido con el Levante, un rival que juega alegre, dinámico y que va paraa delante de forma deshinibida.

¿Ha hablado con Ferran Torres por su renovación? ¿Está inquieto por esta situación? ¿Si lo está, cree que le afectará al rendimiento?

Sí, he hablado con Ferran, lo hago a menudo. Está claro que la incertidumbre nunca es buena para trabajar, sea la que sea, pero le veo bien, a parte del percance que tuvo la semana pasada con los puntos que recibió en la rodilla, está bien, ha trabajado bien durante el entrenamiento y también en su casa, porque llegó en muy buena forma. Tiene una gran mentalidad, a todos nos gudstaría que se quedase, pero veremos qué sucede.

¿Qué consejo le daría a Ferran Torres?

No solo a él, a todos les recomendaría que buscasen su felicidad. En este caso, nos encantaría que se quedara porque es un futbolista magnífico, fabuloso, que ha tenido un gran crecimiento. Desde que llegamos al club ha ido creciendo más y más cada vez que jugaba alcanzando un rendimiento muy alto. Además es valenciano, y se ha criado aquí, ojalá que se quede y disfrutemos de Ferran mucho tiempo.

Maxi ese lesionó un poco antes del parón, tuvo que operarse de un hueso del pie, pero hizo un trabajo muy buen en casa, los primeros días estaba en proceso de adaptación. Participará según lo creamos conveniente.

¿La experiencia del partido a puerta cerrada ante la Atalanta, puede ser una ayuda o una ventaja?

Tenemos esa experiencia, pero no fue buena por todo lo que pasó durante el partido. No sé cómo nos puede afectar. Ha sido muy importante nuestra afición, y es una de las causas por las que estamos imbatidos en liga en nuestro campo. Jugar sin afición no es lo mejor, nos encantaría que estuvieran, pero intentaremos hacer un gran partido y dedicárselo a ellos. Quiero decirles que sentimos su apoyo y su aliento y ojalá les podamos dedicar una victoria.

¿Cree que será un partido similar al de la primera vuelta?

El Levante UD tiene un estilo de juego alegre y atrevido, hace tiempo que trabajan con el mismo entrenador y normalmente sus partidos son abiertos, con ataques y muchas llegadas a portería con marcadores amplios como el 2-4 de la primera vuelta. Creo que será un partido abierto con dos equipos que quieren hacer goles y atacar. Esperemos empezar esta etapa con victoria.

¿Qué ha hecho para corregir el sistema defensivo después de los muchos goles que estaba encajando el equipo antes de que se parase la competición?

Hemos encajado muchos goles, es una obviedad, y ha sido por diferentes circunstancias, no por una sola. Cuando hay muchos goles normalmente no es por una causa concreta. Hemos intentado aprovechar el tiempo, en casa y en la ciudad deportiva, con trabajo individual y colectivo. Hemos incidido bastante en el trabajo defensivo porque si queremos estar más arria en la tabla lo principal que tenemos que mejorar par ser un equipo solvente es precisamente eso. Somos conscientes de ello.

¿Qué le parece el comunicado de Garay? ¿Lo renovaría?

Hablé en su momento y di mi opinión. Desde entonces han pasado muchas cosas con una lesión por el medio. Es una situación de dos partes el club el jugador, ha habido negociación y en su momento no se llegó a un acuerdo, ahora la situación no es la más agradable, pero él sigue dentro del vestuario como un jugador más y poco más te puede decir. He tenido conversaciones privadas con él pero quedan en la privacidad.

Parece que están muy fuertes los jugadores, ¿más antes del parón?

Estamos muy contentos del trabajo que hicieron los jugadores durante el confinamiento porque vivimos momentos de incertidumbre y pensábamos que no íbamos a jugar, por ello mantener la tensión de los entrenamientos no fue fácil. Ahí la predisposición de los jugadores fue magnífica y no sabíamos si valdría la pena porque no sabíamos si vovleríamos a jugar. Insistimos en mantener la disciplina porque sabíamos que si volvíamos no tendríamos mucho tiempo para recuperar la forma. La predisposición de los jugadores ha sido muy buena, también en los entrenamientos en la ciudad deportiva. La sensaciones son muy buenas pero la realidad es que no hemos jugado ningún partido y no es lo mismo. En un partido hay exigencia muy grande, es un derbi, y esa incertidumbre la tenemos, las sensaciones son buenas pero hasta que no llega ese momento uno no sabe realmente dónde está.

¿Veremos un mejor Guedes?

Pues ojalá. Creo que la dificultad de Guedes es que no tuvo continuidad. Al principio por decisiones técnicas porque entendíamos que tenía que tener un rendimiento mejor. Después le costó volver al equipo tras estar tres meses de baja, pero todo este tiempo le ha valido, ha hecho un trabajo magnífico y le ha valido para ponerse en forma. Confiamos mucho en él poqrue tiene mucho potencial como jugador.

Llegó al Valencia CF con la temporada empezada, ahora que ha tenido una 'pretemporada' ¿se parecerá el equipo más al Valencia CF que quiere Celades?

Sigo huyendo de los sellos, lo que hice en su momento es intentar sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tenemos. Hemos tenido tiempo para trabajar, y no nos ponemos ninguna excusa. Hay que adaptarse3 a lo que tienes y tratar de sacar el máximo rendimiento a lo que tienes.

¿A Celades también le quedan once finales? ¿Cree que se juega su futuro?

Tengo la misma sensación de todos los entrenadores, que es un trabajo muy inestable y nos jugamos el puesto continuamente. Tampoco me preocupa mucho porque no lo puedo controlar, puedo controlar el trabajo y el esfuerzo, la implicación para que esto salga bien.

¿Tiene Garay alguna posibilidad de renovar entre un millón?

Ya di mi opinión en su día. Han pasado muchas cosas desde aquel momento: una negociación, una lesión de por medio, declaraciones y una situación en la que hemos vivido momentos no agradables. No depende de mí, es algo que se escapa a mi facultad. Veremos qué sucede.

Manera de dar descanso a Parejo en 11 finales muy exigentes

Dani es un futbolista único. Antes del parón lo había jugado todo con un rendimiento alto, incluso jugó más de lo que nos hubiera gustado, pero tuvimos muchas bajas, jugadores fuera por diferentes motivos y su rendimiento fue muy alto. Nos esperan 11 partidos en poco tiempo, vamos a necesitar a todos y veremos cómo gestionamos, la idea es que todos estén preparados porque afrontamos una situación nueva: mucho tiempo sin competir, una vuelta a los entrenamientos atípica, jugaremos en una época de mucho calor partidos de mucha exigencia con mucha tensión porque todos se van a jugar algún objetivo. Vamos a necesitar a todos. Dani es nuestro capitán, representa mucho para el Valencia dentro y fuera del campo y el día que no pueda jugar o decidamos que descanse tenemos alternativas para suplir su ausencia, seguramente, no del mismo nivel porque es un jugador único. Si sucede, nos apañaremos de la mejor manera

¿Qué consecuencias puede tener no jugar la Champions o competición europea en los presupuestos del cub?

Todos somos conscientes de la repercusión de esta crisis del Covid-19 para los clubes. A raíz de ello existe una merma de ingresos y, como cada año, se añade la clasificación del equipo y los ingresos en función de jugar Champions, Europa League o ninguna. Ojalá tengamos la clasificación más alta para que los ingresos sean los más elevados posibles

Campaña 'LevanteMosValencia'

Ayer lo comentaba con Paco López, esta iniciativa que ha hecho el club y a la que se ha sumado el Levante. Es una alegría muy grande poder volver a jugar. Nos encantaría jugar con público porque su apoyo es fundamental, pero las circunstancias no lo permiten aún y vamos a intentar dar una alegría a nuestros seguidores a través de un gran esfuerzo de sus jugadores, que se sientan orgullosos de ellos, de su equipo. Es una satisfacción muy grande para todos poder volver al fútbol. Es un paso más para esa normalidad que buscamos, y ojalá que, poco a poco, lleguen también los aficionados a los estadios y vivamos pronto la misma situación que antes