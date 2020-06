'Zasca' de Irene Lozano a Javier Tebas

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha mandado un mensaje contundente y sensato sobre la posibilidad de que los aficionados puedan acudir en lo que resta de temporada a los estadios para presenciar partidos de fútbol profesional. A día de hoy, las opciones son nulas, a pesar de discursos de "gente que siembra confusión", en una clara alusión al presidente de la Liga, Javier Tebas. Por lo tanto, en estos momentos, el Gobierno no contempla la vuelta de espectadores para las once jornadas que quedan, rebajando así las expectativas que se habían alimentado recientemente de que a finales de mes pudiera comenzar a llenarse el 30 % del aforo.

"Es algo que no estamos contemplando en absoluto y en esto quiero ser tajante: No se puede ir a los estadios ni a las inmediaciones ni agolparse ni generar aglomeraciones de ninguna clase porque sería peligroso en términos sanitarios", comentó la presidenta del CSD en el programa de Susana Griso en Antena, 'Espejo Publico'. "Como ha habido gente que en los últimos días ha sembrado cierta confusión sobre este extremo, quiero dejar claro que no está previsto en ningún caso que vuelva el público a los estadios ni se pueda acceder a los campos. Esa es la posición, a día de hoy, y el mensaje que entre todos debe transmitirse para evitar riesgos sanitarios".

Preguntada por la posibilidad de que la decisión cambie, conforme la evolución de la pandemia, Lozano responde: "En este momento... Si algo hemos aprendido es que el virus evoluciona rápido tanto en momentos difíciles como en los más positivos que estamos viviendo en la desescalada. Hoy toca clarificar las cosas y, si en algún momento se contempla que se pueda acceder a los estadios, que los aficionados estén tranquilos porque lo diremos con tiempo suficiente".

Irene Lozano volvió a responder de manera "tajante" cuando se le expusieron los planteamientos del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, el primero que encendió la mecha afirmando públicamente que iba a hacer todo lo posible porque la afición canaria acudiese ya esta próxima jornada al estadio hasta un 30 % del aforo. "Ese debate se ha terminado con el Real Decreto del Gobierno en el que se dice que la decisión sobre la vuelta de aficionados a los estadios la tiene el CSD tras consultar con el Ministerio de Sanidad y demás conversaciones con Liga, clubes y otros organismos. Lo que me preocupa es que no es difícil de entender y ser conscientes de que cuando hablamos de un 30 % de aforo en un cine hablamos de pocas decenas de personas, en el caso de los grandes estadios hablaríamos de 20.000-30.000 personas... todo lo que esos desplazamientos suponen para el transporte público, accesos ordenados al campo, las dificultades de guardar dos metros de distancia social sabiendo las emociones y los movimientos instintivos que genera un deporte como el fútbol. Es mejor que optemos por la posición más prudente de jugar a puerta cerrada, que además es lo que se acordó para la vuelta del fútbol y lo más correcto desde el punto de vista sanitario".

Asimismo, Lozano considera que desde el "plano deportivo" lo más adecuado sería que cuando se efectúe el regreso de seguidores a los estadios sea, en todos los lugares del país, "a la vez porque es la forma de garantizar la integridad de la competición". La política se reafirmó en esta idea por la tarde. "Es obvio que adulteraría la competición si en unos partidos hubiera público y en otros no. Lo que ocurra, ocurrirá en todos a la vez", dijo en el acto de entrega de la Medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo a Mariano Soriano, director general de deportes del CSD saliente, y al nombramiento de Joaquín de Arístegui como sustituto de este.



El CSD refuerza la posición del Levante o el Real Madrid

En relación con este punto se ha manifestado de manera muy similar el entrenador del Levante UD, Paco López. Cabe recordar que el equipo granota jugará sus partidos como local en La Nucía, ya que el club decidió activar las obras del Ciutat de València después de que la Liga le confirmase que lo que quedaba de competición 2019/20 se disputaría a puerta cerrada. En un contexto similar, el Madrid eligió disputar los partidos como local en Valdebebas.

"Me parecería una p... No entiendo que se hiciera ese cambio de criterio. Hemos vivido muchas cosas estos tres meses, pero lo que se nos dijo, cuando decidimos no jugar en nuestro estadio, era que no se iba a terminar la liga con público. No lo entendería bajo ningún concepto, que algunos equipos acaben la liga con público. Sería un agravio y muy injusto. Más, teniendo en cuenta de donde venimos y con la cantidad de personas fallecidas. En lo deportivo sería un agravio y no competiríamos en igualdad", asegura López.

A pesar de que Javier Tebas comentó a principio de semana su predisposición a que las aficiones puedan volver con porcentajes de aforo reducidos en las próximas semanas, empezando por los lugares donde el virus tenga menos incidencia, la autoridad última en la materia corresponde al CSD y Sanidad. Lozano llama a la unidad expresada a través de los denominados 'Pactos de Viana', que facultaron lo que hace apenas un par de meses parecía una quimera: el regreso del fútbol. «Esto no consiste en que alguien presiona para que el CSD diga A o B. Esto consiste en que todos somos responsables de que las cosas salgan bien. Y eso incluye a los presidentes de los clubes, cuya obligación es no sembrar confusión y mandar mensajes nítidos a la afición de que no se puede ir a los estadios. Cuando las cosas cambien, lo diremos con todo el tiempo suficiente. Pero de momento, no han cambiado», dijo la presidenta del CSD.

Por último, la presidenta del Consejo Superior de Deportes mandó un avisó a los hinchas y a los presidentes de los clubes para que sean responsables, reiterando la prohibición de acercarse a los estadios. «No se puede ir a los estadios, ni a las inmediaciones, ni a la puerta. Solo se puede jugar dentro y lo vamos a poder ver todos en nuestras casas o en nuestros bares. Ayer le volvimos a recordar a los clubes a través de la Liga que se dirijan a sus aficiones para recordarles este mensaje».