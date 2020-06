El rejonazo de Albert Celades a Diakhaby

Albert Celades no podía ocultar su disgusto. Se le entendió todo en la rueda de prensa telemática que concedió después de que el Valencia CF perdiera dos puntos por una jugada muy evitable en el último minuto.

El protagonista negativo fue el defensa Diakhaby y el técnico entró a la primera, sin rodeos: «Creo que teníamos controlado el partido, que hemos sido superiores con ocasiones, dos palos, llegadas. Podíamos haber llegado al final con un resultado un poco más amplio y sí que es cierto que no hemos jugado unos buenos últimos minutos. Hemos hablado con Diakhaby y hoy ha vuelto a pasar, son muchas veces y nos está costando puntos y puestos en la clasificación. Cuando haces este tipo de errores es difícil de asimilar y de aceptar, y siempre queda tocado porque nos ha costado puntos, puestos, el día de la Champions... hemos de intentar que no vuelva suceder». ¿Se puede decir más claro? Sí, todavía se puede decir más claro, pero ojo, que Celades añade que al equipo le pidió que tuviera balón en los minutos finales: «No es únicamente el penalti, es cómo se ha producido la jugada. Una falta a balón parado sin rematador y de ahí se ha convertido en un penalti que nos ha costado el empate. No hemos gestionado bien esos últimos minutos, y la idea no era esa, era la de tener el balón y estar más altos, pero no hemos podido hacerlo».