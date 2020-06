Este tipo de errores se pagan

Empató el Levante en el minuto 97, con un penalti que me generá dudas. En cualquier caso, el marcador es justo. El Valencia no aprovechó lo que generó, sobre todo, tras la expulsión de Roger. Estos errores se pagan. Partido muy parejo. El Valencia comenzó bien, pero a partir del minuto treinta el Levante se plantó muy bien en el terreno de juego y demostró que es un buen equipo, que tiene buenos futbolistas y que está trabajado por Paco López; tiene jugadores que saben manejar bien el sistema 4-4-2. Roger, Morales, Rochina, Campaña, Vukcevic... juegan bien al fútbol y son inteligentes en lo táctico. Celades utilizó el sistema de siempre –4-4-2– bien aceitado, pero con cambio de nombres en defensa con Florenzi, Hugo y Diakhaby. Un detalle fue ver como Morales le tiraba desmarques constantes a Mouctar, consciente de su falta de agilidad. El Levante buscó la presión inteligente y el error. Lo encontró.

Rodrigo dejó un golazo. La asistencia confirmó a Gayà como el mejor de la cancha. El lateral izquierdo tiene mucho corazón, siempre con la misma actitud, tiene un corazón enorme. Cada vez más completo, Gayà sabe entender muy bien los partidos. Formó un buen tandem con Guedes, pero faltó verticalidad por banda derecha hasta la entrada de Wass por Florenzi y luego de Ferran. En el gol, Rodrigo anticipó espectacular, con un desmarque como más le duele a los centrales rivales. Fue un gol de goleador. Gaya terminó siendo la opción ofensiva mas clara. Se echó de menos el criterio y la distribución de Parejo, tampoco ocupó tanto campo como de costumbre Coquelin.

Hugo Guillamón no fue exigido al máximo, pero demostró madurez. El joven central fue creciendo con el correr de los minutos y el partido le va a venir muy bien de cara a su experiencia. Me gustó. Empezó algo nervioso, pero se asentó y pudo mostrar sus virtudes, ganando duelos con solvencia, manejando el balón, con criterio y salida desde el fondo. Su estreno como titular fue muy completo. La entrada de Ferran y Wass fue básica para dinamitar el pasillo derecho, pero no por el rendimiento de Soler. Carlos mandó un balón al larguero, pero no pudo explotar su llegada. Uno de los problemas estuvo en el lateral derecho. Florenzi cerró en defensa como buen italiano, pero le costó el desdoble y el Valencia necesita que juegue en campo rival, necesita oxígeno y verticalidad en banda derecha, como tuvo en izquierda. Por ahí, también fue incompleto y el Levante encontró el resultado.